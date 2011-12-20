زنگ توزیع شیر در مدارس فیروزکوه به صدا درآمد/ سرانه مصرف شیر در کشور پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در این مراسم که پیش از ظهر سه شنبه در دبستان نجمه برگزار شد، گفت: دانشآموزان پرچمداران نهضت علم و تربیت هستند که با تلاش خانوادهها، معلمان و مدیران به این عرصه راه پیدا کردهاند تا در آینده تحولی عظیم برای جامعه و عرصههای مختلف علمی ایجاد کنند.
سید محمود حسینی نیا افزود: چند سالی است که طرح توزیع شیر در مدارس کشور به ویژه در مقطع ابتدایی، مدارس روستایی و شبانهروزی اجرا شده است.
وی اظهار داشت: شیر یکی از کاملترین، مفیدترین و مؤثرترین مواد غذایی برای سلامتی دانشآموزان است که خداوند این نعمت پاک و بزرگ را برای ما خلق کرد.
این مسئول اضافه کرد: همه باید در مصرف شیر دقت نظر داشته باشند و از این رو باید مصرف شیر را در بین همه مدارس و مقاطع تحصیلی مختلف بیشتر کنیم.
وی یادآور شد: خانوادهها و مدیران باید به منظور افزایش سلامت روحی و جسمانی کودکان و دانشآموزان به آنها بیاموزند که شیر مصرف کنند.
سرانه مصرف شیر در کشور پایین است
حسینی نیا افزود: در یک سال دانشآموزان در مدارس باید طی 16 هفته و در 70 وعده شیر مصرف کنند که سرانه مصرف شیر در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر پایین است و ما نسبت به این موضوع کم توجه هستیم.
وی بیان کرد: همه ما باید در راستای افزایش مصرف این نعمت الهی، فرهنگ استفاده از شیر را در جامعه و بین خانوادهها ایجاد کنیم.
این مسئول ادامه داد: مصرف شیر باید در اولویت برنامههای غذایی همه به ویژه دانشآموزان قرار گیرد تا بتوانند از تغذیهای سالم و مقوی برخوردار شوند.
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