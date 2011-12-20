زنگ توزیع شیر در مدارس فیروزکوه به صدا درآمد/ سرانه مصرف شیر در کشور پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در این مراسم که پیش از ظهر سه شنبه در دبستان نجمه برگزار شد، گفت: دانش‏آموزان پرچم‏داران نهضت علم و تربیت هستند که با تلاش خانواده‏ها، معلمان و مدیران به این عرصه راه پیدا کرده‏اند تا در آینده تحولی عظیم برای جامعه و عرصه‏های مختلف علمی ایجاد کنند.

سید محمود حسینی ‏نیا افزود: چند سالی است که طرح توزیع شیر در مدارس کشور به ویژه در مقطع ابتدایی، مدارس روستایی و شبانه‏روزی اجرا شده است.

وی اظهار داشت: شیر یکی از کاملترین، مفیدترین و مؤثرترین مواد غذایی برای سلامتی دانش‏آموزان است که خداوند این نعمت پاک و بزرگ را برای ما خلق کرد.

این مسئول اضافه کرد: همه باید در مصرف شیر دقت نظر داشته باشند و از این رو باید مصرف شیر را در بین همه مدارس و مقاطع تحصیلی مختلف بیشتر کنیم.

وی یادآور شد: خانواده‏ها و مدیران باید به منظور افزایش سلامت روحی و جسمانی کودکان و دانش‏آموزان به آنها بیاموزند که شیر مصرف کنند.

سرانه مصرف شیر در کشور پایین است

حسینی نیا افزود: در یک سال دانش‏آموزان در مدارس باید طی 16 هفته و در 70 وعده شیر مصرف کنند که سرانه مصرف شیر در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر پایین‏ است و ما نسبت به این موضوع کم توجه هستیم.

وی بیان کرد: همه ما باید در راستای افزایش مصرف این نعمت الهی، فرهنگ استفاده از شیر را در جامعه و بین خانواده‏ها ایجاد کنیم.

این مسئول ادامه داد: مصرف شیر باید در اولویت برنامه‏های غذایی همه به ویژه دانش‏آموزان قرار گیرد تا بتوانند از تغذیه‏ای سالم و مقوی برخوردار شوند.