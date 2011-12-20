آغاز موج دوم سرما/ مشترکان شرق کشور نگران گاز مصرفی نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید منبتی بیان کرد: منطقه 4، سه استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و قسمتی از استانهای سمنان و یزد را با بهره گیری از دو تاسیسات تقویت فشار گاز و پنج مرکز بهره برداری زیرپوشش قرار داده است.

وی افزود: گاز دریافتی از پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و وارداتی از ترکمنستان با استفاده از چهار هزار و 305 کیلومتر خط لوله به شهرها، روستاها، نیروگاه ها و صنایع مستقر در این استان ها ارسال می شود.

وی گفت: ایستگاه های رضوی و فاروج به عنوان تاسیسات تقویت فشار گاز و مشهد، نیشابور، بجنورد، گناباد و شاهرود نیز به عنوان مراکز تعمیر و نگهداری خطوط لوله منطقه 4 شرکت انتقال گاز ایران به شمار می آیند که در شرایط آب و هوایی مختلف گاز مورد نیاز را به مبادی مصرف در استان های یاد شده انتقال می دهند.

منبتی میزان انتقال گاز درخطوط لوله منطقه 4 را وابسته به نیاز شرایط زمانی خواند و افزود: مقدار گازی که هم اکنون و با توجه به افزایش میزان مصرف در خطوط انتقال گاز این منطقه جریان دارد، ماهیانه در حدود دو میلیاردو صد میلیون مترمکعب است که نسبت به میانگین گاز انتقالی در شش ماه اول سال 800 هزار متر مکعب افزایش را نشان می دهد.

مدیر عملیات انتقال گاز منطقه 4 تاکید کرد: این منطقه برای عبور از زمستان امسال و پیشگیری از هرگونه مشکل شبیه آنچه در زمستان سال 1386 گذشت، تمهیداتی ویژه ای اندیشیده شده است.

وی ضمن اشاره به آمادگی کامل این منطقه برای گذر از سرمای امسال تصریح کرد: با تمام تمهیدات انجام شده، از تمام مشترکین خانگی گاز طبیعی خواستاریم تا با صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف، مارا در خدمت رسانی بهتر به صنایع بزرگ و مادر استان ها یاری رسانند.