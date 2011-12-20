توجه به رعایت استحکام بناهای شهر قدس در اولویت کاری شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدخانی در ادامه بیان کرد: مجموعه شهرداری در تلاش است با همکاری مهندسان ناظر، ساختمان هایی که بنا می شود تمامی قوانین و ضوابط مقاوم سازی در آن رعایت کنند.

کامران محمدخانی عنوان کرد: در کنار استحکام بنابراین مقابله با حوادث باید به اهمیت کارفرنگی نیز توجه کرد و با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم تا حد ممکن از میزان خسارت وارده کاست و ما نیز در این زمینه با همکاری سازمان آتش نشانی شهرستان قدس برای اطلاع رسانی کلاسهای توجیهی را در مدارس برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: شهرداری قدس با همکاری معاونین و سازمان های مرتبط برای ارائه خدمات در زمانهای وقوع حوادث ستاد مدیریت بحران را تشکیل داده و هر زمان که نیاز باشد آمادگی کمک رسانی به شهروندان را دارا هستند.

وی از ساخت دو پارک و ایستگاه اضطراری در شهرستان قدس خبر داد و اظهار داشت: با اختصاص بودجه دو میلیارد تومانی اداره کل حوادث غیرمترقبه تهران به شهرداری قدس برای هزینه در بخش حوادث غیرمترقبه ما توانستیم با این اعتبار دو ایستگاه و پارک با یک مساحت یک هکتار با بیشترین امکانات برای استفاده در زمان بروز حوادث برای شهروندان ایجاد کنیم که در این باره ما سعی کردیم مراکز احداثی را دو منظوره برپا کنیم یعنی در شرایط عادی مورد استفاده شهروندان است که می توانند از این پارکها استفاده کنند و در زمانهای بحران برای اسکان حادثه دیدگان طراحی شده است.