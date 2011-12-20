تاکید بر تولید محور بودن در زمینه های علمی/ ضرورت عدم تقلید در حوزه پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل جمالپور پیش از ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت هفته پژوهش که توسط جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه در زمینه تحقیقات کشاورزی کارهای خوبی در سطح کشور و استان صورت گرفته که به ارتقای تولید محصولات کشاورزی منجر شده است.

جمالپور تصریح کرد: کسب اقتدار و عزت در جهان موجب حضور قدرتمندانه در سطح بین‌الملل می‌شود و در این راستا مولفه‌های متعددی مطرح است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تمام ملت های دنیا مبتنی بر دانش و آگاهی عمل می کنند، یادآور شد: همین امر موجب می شود تا جوانان کشور ما نیز هم راستا با دیگر افراد دنیا به فعالیت و پژوهش بپردازند.

جمالپور شرایط کنونی جامعه را برای پرداختن به بحث های پژوهشی مناسب خوانده و گفت: امروز زمینه برای کارهای پژوهشی فراهم تر از هر زمانی است چرا که تا قبل از انقلاب جمهوری اسلامی امکاناتی این چنین نبود در صورتیکه اکنون در جای جای کشور پژوهشگاه های فراوانی احداث شده است.



مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی استانداری آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی در کشور و استان گفت: سمت و سوی فعالیت‌ها به سمت تحقیقات کاربردی و نیازمحور اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: حرکتی جهشی در این راستا در کشور آغاز شده و امسال انتخاب پژوهشگران برتر با توجه به سطح بالای این افراد با مشکل همراه بوده است.



به گفته جمالپور، امروز ترس استکبار از دستهای پژوهشگر ملت ایران و افراد محققی است که در این راستا فعالیت می‌کنند.