کیفیت فنی مسابقات والیبال امیدهای بانوان کشور رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معمری ظهر سه شنبه در حاشیه نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای بانوان کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه در این رقابتها، والیبالیستهای با انگیزه و مستعدی حضور دارند که می توانیم از آنها برای تشکیل تیمی قدرتمند در رقابت های آسیایی آینده استفاده کنیم.

وی بیان داشت: با نظر کادر فنی، از میان برترین بازیکنان تیم های شرکت کننده اعضای تیم ملی انتخاب خواهند شد و پس از پایان این رقابتها و اعلام زمان بندی مسابقات آینده، اردوی آماده سازی تیم ملی امید بانوان آغاز خواهد شد.

مشاور فنی تیم ملی والیبال امید ایران با ابراز رضایت از تعداد تیم های شرکت کننده در این رقابتها گفت: حضور 26 تیم از استانهای مختلف نشان می دهد، والیبال بانوان جایگاه خود در جامعه را به دست آورده و می تواند با تلاش بیشتر، از استعدادهای بیشتر و آینده داری در این رشته استفاده کند.

وی، برگزاری لیگ برتر بانوان و توجه تیمها به استفاده از بازیکنان جوان را امیدوارکننده دانست.