به گزارش خبرنگار مهر، آغاز عملیات اجرایی این پروژه ظهر سه شنبه در مراسمی با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال و در زمینی به مساحت یکهزار و 776 مترمربع آغاز شد.

شهردار فرون آباد در این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: یکی از نیازهای منطقه ضرورت احداث ساختمان آتش نشانی و تجهیزات آن بود که مراحل احداث ساختمان آتش‏نشانی نیز در حال انجام است.

علی بند علیان افزود: با توجه به حادثه‏ خیز بودن ایران یکی از وظایف مهم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، آمادگی کامل نیروها و تجهیزات در مواقع اضطراری و بروز حوادث طبیعی است تا پس از وقوع حادثه، سریعاً به یاری حادثه ‏دیدگان و مصدومان شتافته و به آنان امدادرسانی کند.

وی آموزش همگانی و ارائه اطلاعات درست به مردم را در مواقع بروز حادثه یکی دیگر از وظایف سازمان برشمرد.

این مسئول از برگزاری دومین جلسه کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری فرون‌آباد با حضور اعضای این کمیسیون در محل ساختمان خدمات شهری خبر داد.

وی بیان کرد: طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها شوند، وظیفه شهرداریهاست.

بررسی پرونده متصدیان صنوف آلاینده سطح شهر فرون آباد

بندعلیان افزود: به طور کلی تمام مشاغل و کسبه هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران را داشته باشند، جلوگیری می شود و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال می دهیم و بر این اساس هفت پرونده از متصدیان صنوف آلاینده سطح شهر مورد بررسی قرار می گیرد.