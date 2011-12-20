دانشجویان با روحیه نقادانه خود مسائل را به نحو بهتری تبیین می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش ضمن بازدید از چند واحد خوابگاهی دانشجویان اردکان ضمن گفتگو با دانشجویان و بررسی امکانات و وضعیت خوابگاههای دانشجویی اظهار داشت: دانشجو با روحیه نقادانه ای که دارد می تواند بسیاری از مسائل را به نحو بهتری تبیین کند و مسئولان نیز باید این قشر را به عنوان فرصتی بی بدیل قدر بدانند.

وی دوران دانشجویی را با همه مشکلات خاص خود به عنوان یکی از بهترین دوران زندگی توصیف کرد که در آن تجربه یک زندگی جدید برای حضور در عرصه ای بزرگتر انجام می شود.

تابش با اشاره به نوپا بودن مراکز آموزش عالی اردکان بیان داشت: مسئولان تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا امکانات و وضعیت آموزشی و رفاهی دانشجویان بهبود یابد.

وی ادامه داد: هر چند وضعیت کنونی در شان دانشجویان نیست ولی سعی خواهیم کرد این مشکلات به مرور برطرف شود.

تابش همچنین احترام متقابل دانشجویان، مردم و مسئولان را متذکر شد و بر استفاده از پتانسیل و خلاقیت دانشجویان در امور مختلف توسط مسئولان شهری تاکید کرد.

نماینده مردم اردکان وضعیت اسکان در برخی از واحدهای خوابگاهی را نامناسب خواند و با تاکید به روسای مراکز آموزش عالی بر رفع نیازهای اساسی دانشجویان و فراهم کردن محیط مطلوب برای اسکان آنان تاکید کرد.

تابش اظهار امیدواری کرد: با آماده شدن مجتمع های خوابگاهی که در سطح شهرستان در حال ساخت است در سالهای آینده شاهد بهبود مشهود وضعیت اسکان دانشجویان مراکز آموزش عالی در سطح شهرستان اردکان باشیم.

وی کاهش کیفیت غذا و افزایش قیمت آن بعد از هدفمندسازی یارانه ها و افزایش شهریه ها و هزینه اسکان خوابگاه ها را موجب وارد آمدن فشار به خانواده دانشجویان و بعضا انصراف برخی از دانشجویان از تحصیل ذکر کرد و گفت: در جامعه ای که تحقق عدالت، ترویج علم و اخلاق و فرهنگ در زمره راهبردهای اساسی است، توجه به دانشگاهیان و دانشجویان و رفع مشکلات و موانع فراروی تحصیل آنها باید مورد اهتمام تمامی مسئولان امر باشد.

وی دو قطبی شدن جامعه و برخورداری اقلیتی از ثروتهای کلان و مواجه شدن اکثریت مردم با مشکل و تنگدستی که حتی فرزندشان از ادامه تحصیل می ماند را آزاردهنده و مغایر با آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: اگر چشم بر این واقعیت ها ببندیم و در صدد رفع آنها بر نیاییم با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد.

نماینده مردم اردکان، نسل جوان مستعد ایرانی را دارای قابلیت های بسیار بالا برای رشد و شکوفایی و اداره کشور در آینده دانست.

وی ادامه داد: دانشجویان با صبر و متانت و امیدواری، در کسب علم و فضیلت های دینی بکوشند و خود را برای ایفای مسئولیت های اجتماعی و آموزشی مهیا کنند.

از جمله درخواستهای صنفی دانشجویان در این دیدار می توان به تهیه بن کتاب، راه اندازی دفتر مشاوره، حل مشکل اختلال در اینترنت سایت، تهیه کتابهای آموزشی، تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز شبانه، رسیدگی به مشکلات خوابگاهی از جمله تغذیه، افزایش تعداد رایانه، تهیه فرش یا موکت برای واحدها، اختصاص یک خوابگاه برای دانشجویان در ایام تابستان و ... اشاره کرد که مسئولان مربوطه قول رسیدگی و رفع آن را دادند.