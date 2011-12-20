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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

در بابل/

مرحله نخست مسابقات والیبال بانوان کشور پایان یافت

مرحله نخست مسابقات والیبال بانوان کشور پایان یافت

بابل - خبرگزاری مهر: مرحله نخست مسابقات والیبال امید بانوان کشور ظهر سه شنبه در بابل پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای این مرحله که ظهر سه شنبه در سالن ورزشی مخابرات بابل برگزار شد، تیم های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، تهران، البرز، آذربایجان غربی، سمنان، مازندران، مرکزی و اصفهان با شکست حریفان راهی مرحله دوم این رقابتها شدند.

در رقابتهای این مرحله، خراسان جنوبی با نتیجه سه بر یک گیلان را شکست داد. خراسان رضوی موفق شد، سیستان وبلوچستان را با نتیجه سه بر صفر مغلوب کند. فارس با نتیجه سه بر یک از سد خوزستان گذشت و تیم قدرتمند و مدعی تهران با نتیجه سه بر صفر آذر بایجان شرقی را از پیش رو برداشت و تیم البرز موفق شد در سه گیم متوالی لرستان را شکست دهد.

در دیگر دیدارهای این مرحله، آذر بایجان غربی با نتیجه سه بر یک، زنجان را برد. کهکیلویه وبویر احمد سه بر صفر از تیم سمنان شکست خورد. تیم  مازندران که دیگر مدعی کسب عنوان قهرمانی این مسابقات بوده سه بر یک از سد کرمان گذشت.

تیم مرکزی در مصاف با تیم ایلام به برتری سه بر یک دست یافت و در آخرین دیدار این مرحله اصفهان با نتیجه سه بر صفر  اردبیل را شکست داد.

نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای بانوان کشور، از روز شنبه به مدت یک هفته در سالن مخابرات بابل در حال برگزاری است.
 
 

کد مطلب 1488966

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