57 دفتر شورایاران محلات در بجنورد تشکیل می شود

سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دفاتر شورایاری محلات در خراسان شمالی تنها در شهر بجنورد تشکیل خواهد شد، اظهار داشت: شهر بجنورد در سال 87 تشکیل دفاتر شورا یاری محلات با عنوان معتمدین محلات را در 23 سکونتگاه غیررسمی این شهر در یک دوره سه ساله تجربه کرده است.

وی تصریح کرد: دور دوم تشکیل این دفاتر با عنوان شورایاران محلات در سه منطقه یک، دو و مهر شهرداری بجنورد در 57 محله اجرا خواهد شد.

به گفته وی، شورایاران محلات علاوه بر اینکه پیگیر مشکلات محلات خود خواهند بود، نقش نظارتی بر تدوین بودجه شهرداری بجنورد برای محلات خواهند داشت و در اداره امور این شهر نیز مشارکت می کنند.

موسوی اعلام کرد: هم اکنون انتخابات شورایاران 57 محله در حال برگزاری است که در همین راستا شورایاران 23 محله سکونتگاههای غیررسمی شهرداری مهر بجنورد با 115 عضو اصلی و 46 عضو علی البدل انتخاب شده اند و انتخابات شورا یاران شهرداری منطقه یک بجنورد نیز به زودی به پایان می رسد و بعد از آن انتخابات شورا یاران منطقه دو شهرداری بجنورد برگزار خواهد شد.

وی گفت: با پایان انتخابات شورا یاران در 57 محله یاد شده، آنان فعالیت خود را از سال 91 آغاز می کنند.

معاون اجرایی شهرداری مهر بجنورد اذعان کرد: در حال حاضر بودجه هزینه های ماهانه اجرایی این دفاتر به صورت تنخواه پیشنهاد شده است.