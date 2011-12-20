مجریان و نامزدهای انتخابات پایبندی خود را به قانون نشان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیرامی پرهیز از اقدامات فرا قانونی و دون قانونی را ضروری دانست و افزود: افراط و تفریط قابل قبول نیست و تمام کارها باید در چارجوب مقررات و دستورالعمل های قانونی باشند.

وی با بیان اینکه بستر سازی برای مشارکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات باید محور فعالیت ها و اقدامات دست اندرکاران انتخابات باشد، تاکید کرد: اگر مجریان و برگزارکنندگان انتخابات امانتدار خوبی باشند در آن صورت بستر لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم خواهد شد.

سخنران شورای اداری سراب، ضمن هشدار به مدیران و روسای ادارات دولتی در زمینه تبلیغات بر له یا علیه نامزدهای انتخاباتی تصریح کرد: نباید به خاطر دنیای دیگران، از دین و آخرت خود خرج کنیم.

وی یادآورشد: هیچ یک از روسا و کارمندان دولت حق استفاده از امکانات بیت المال در جهت تبلیغ نامزد خاص را ندارند و در صورت مشاهده با خاطیان طبق قانون برخورد خواهد شد.

بیرامی ترغیب و تشویق مردم به حضور در صحنه انتخابات را وظیفه ای همگانی دانست.

فرماندار سراب ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای انتخابات مجلس نهم در سراب گفت: 145شعبه اخذ رای شامل 92 صندوق ثابت و 53 صندوق سیار در روز رای گیری در سطح شهرستان مستقر شده و بیش از دو هزار و 500 نفر در برگزاری انتخابات مشارکت خواهند داشت.

در ادامه این نشست محمدرضا بیرامی ضمن معرفی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس در سراب افزود: 30 نفر نیز به عنوان هیئت معتمدین انتخاب شدند که اعضای هیئت اجرایی را معرفی خواهند کرد.

گفتنی است نادر یگانه فعال به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس در سراب و حجت الاسلام بختیاری و حسین بنی فاطمه به عنوان دو عضو دیگر اعضای هیئت نظارت معرفی شدند که حکم انتصاب خود را از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دریافت کردند.