آغاز ثبت نام در مسابقه ملی فناوری نانو

علیرضا عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گسترش آموزش فناوری نانو در دانشگاه ها و مراکز علمی و جهت دهی فعالیتهای آموزشی را از اهداف برگزاری دومین دوره مسابقه ملی فناوری نانو نام برد و افزود: ثبت نام در این مسابقه آغاز شده است و تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

دبیر اجرایی مسابقه ملی فناوری نانو با اشاره به نحوه ثبت نام در این مسابقه اظهار داشت: متقاضیان برای شرکت در این مسابقه لازم است در پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو عضو شوند.



وی با بیان اینکه مخاطبان اصلی این مسابقه دانشجویان دوره های کارشناسی تا دکتری هستند، ادامه داد: علاوه بر این، دانش آموزان نیز می توانند در این مسابقه شرکت کنند.



عالمی به سرفصل های این مسابقه اشاره کرد و یادآور شد: از جمله سرفصل های این مسابقه می توان به "نانو ساختارها"، "روشهای ساخت و سنتز نانو ساختارها"، "روشها و تجهیزات شناسایی و آنالیز و کاربردهای فناوری نانو" اشاره کرد.



کارشناس کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص مراکز برگزار کننده مسابقه گفت: مراکزی که تعداد ثبت نام کنندگان آنها بیش از 150 نفر باشد و یکی از نهادهای ترویجی فعال در آن شهر شرایط لازم برای برگزاری آزمون از قبیل مکان و نیروی اجرایی را فراهم کنند، با موافقت ستاد نانو به عنوان مرکز آزمون انتخاب و معرفی خواهند شد.



وی زمان برگزاری این دوره از رقابت ها را 29 اردیبهشت سال آینده اعلام کرد و خاطر نشان کرد: نتایج این مسابقه در خرداد ماه سال آینده اعلام خواهد شد.