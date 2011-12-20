عرفانهای نوظهور بر پایه معنویت مدرن بنیاد نهاده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر محمد جعفری هرندی ظهر سه شنبه در کارگروه تخصصی عرفان های نوظهور که در دانشگاه زنجان برگزار شد، افزود: این عرفان ها در بسیاری از کشورها رواج یافته و شناخت انحرافات و برخی از آموزه های جاذبه برانگیز آنها بر همگان ضروری است.

وی تصریح کرد: کسانی هم که بخواهند در مواجهه با این شبهات به نقاط قوت و ضعف آنها برسند ، باید یقین بالایی داشته باشند.

حجت الاسلام جعفری هرندی هدف نهایی معنویت مدرن را رسیدن به رضایت باطنی عنوان کرد و گفت: آرامش، شادی و امید سه مؤلفه عمده در عرفان های نوظهور بوده و طرفداران این مکتب ها، سعی دارند تا از افسردگی و مشکلات بشر امروزی کم نمایند.

وی افزود: در هیچ یک از عرفان های کاذب خداوند باریتعالی به رسمیت شناخته نشده و درک شهودی برای او وجود ندارد این در حالیست که عارف واقعی، هیچگاه خود را از شریعت و احکام الهی بی نیاز نمی داند.

قائم مقام معاونت پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مکاتب اوشو، سرخپوستی ، رام ا... و درویش را از عرفان های بدون شریعت عنوان کرد و تصریح کرد: خطر عرفان درویشی و صوفی گری از همه مکاتب بیشتر است، زیرا دارای یک قدمت 1200 ساله بوده و از آموزه های اسلامی سوء استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه پیروان این مکاتب از ورزش ذهنی یوگا به عنوان کارآمدترین روش استفاده می کنند، افزود: هیچ فردی قدرت آرامش فکری و نظم دهی ذهنی این ورزش را انکار نمی کند ولی این افراد یوگا را به عنوان جایگزین فعالیت های دینی مطرح می کنند.

در این مراسم که با استقبال چشمگیر دانشجویان همراه بود ، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.