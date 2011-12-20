عملیات جدولگذاری پارک شاهد روانسر پایان یافت

حسینعلی طهماسبی در گفتگو با مهر گفت: پروژه های بسیاری در شهرستان روانسر توسط این شهرداری در دست اجرا است که روند خوبی در این زمینه داریم.

شهردار روانسر به برخی از این پروژه ها اشاره کرد و افزود: در راستای بهسازی و تکمیل پارک شاهد روانسر عملیات جدولگذاری این پارک به اتمام رسیده و عملیات موزائیک فرش آن از ظرف چند روز آینده نیز شروع می شود.

طهماسبی با اشاره به عملیات جدولگذاری در خیابان ثبت احوال این شهر، تاکید کرد: عملیات جدولگذاری دو طرف ابتدای خیابان ثبت احوال تا انتهای هنرستان ام البنین و خیابان کناری اداره مخابرات به سمت این هنرستان به پایان رسیده است.

شهردار روانسر تصریح کرد: همچنین عملیات جدولگذاری ابتدای هنرستان امام خمینی(ره) تا میدان فرهنگیان این شهر مراحل پایانی خود را می گذارند.

وی با اشاره به برنامه های شهرداری برای کاهش ترافیک و تصادفات بین شهری در روانسر، افزود: برای ساماندهی و جلوگیری از تصادفات و حوادث ترافیکی و ایجاد جدا کننده محدوده ناحیه کارگاهی با خیابان اصلی، عملیات جدولگذاری این مسیر شروع شده است.

شهردار روانسر تاکید کرد: کار جدولگذاری مسیر دانشگاه علمی کاربردی شهرستان روانسر و میدان فرهنگیان به پایان رسید.

طهماسبی در پایان با اشاره به آغاز فصل بارش نزولات جوی و نیز یخبندان سطح معابر این شهر، گفت: شهرداری روانسر با همه امکانات و پرسنل خوب آماده مقابله به هر گونه شرایط بحرانی در فصل زمستان است.