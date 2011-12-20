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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

محمدیان اعلام کرد:

والیبال بانون ایران آینده ای درخشانی دارد

والیبال بانون ایران آینده ای درخشانی دارد

بابل - خبرگزاری مهر: نایب رئیس فدراسیون والیبال گفت: آینده درخشانی در انتظار والیبال بانوان ایران بوده که باید از تمام توانایی و ظرفیت برای رسیدن به این هدف بزرگ تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا محمدیان ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای بانوان کشور اظهار داشت: ورزشکاران شرکت کننده در این رقابتها، اعضای آینده تیم ملی بزرگسالان ایران بوده که با توجه به توانایی فراوان و استعدادهای موجود در این ورزشکاران، در سالهای آینده شاهد تشکیل تیم ملی قدرتمند و با کیفیتی خواهیم بود.

وی بیان داشت: توجه به رده های سنی پایه همواره در دستور کار فدراسیون والیبال قرار دارد تا از این طریق بتوانیم جوانان مستعد و با انگیزه والیبال در شهرهای مختلف کشور را شناسایی کنیم.

نایب رئیس فدراسیون والیبال افزود: برگزاری مسابقات والیبال در رده های سنی مختلف، آینده والیبال بانوان ایران را تضمین می کند و رسیدن به سکوهای مسابقات معتبر آسیایی در آینده نزدیک را نوید می دهد.

نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای بانوان کشور، از روز شنبه در سالن مخابرات بابل آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.

کد مطلب 1488976

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