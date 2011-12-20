والیبال بانون ایران آینده ای درخشانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا محمدیان ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای بانوان کشور اظهار داشت: ورزشکاران شرکت کننده در این رقابتها، اعضای آینده تیم ملی بزرگسالان ایران بوده که با توجه به توانایی فراوان و استعدادهای موجود در این ورزشکاران، در سالهای آینده شاهد تشکیل تیم ملی قدرتمند و با کیفیتی خواهیم بود.

وی بیان داشت: توجه به رده های سنی پایه همواره در دستور کار فدراسیون والیبال قرار دارد تا از این طریق بتوانیم جوانان مستعد و با انگیزه والیبال در شهرهای مختلف کشور را شناسایی کنیم.

نایب رئیس فدراسیون والیبال افزود: برگزاری مسابقات والیبال در رده های سنی مختلف، آینده والیبال بانوان ایران را تضمین می کند و رسیدن به سکوهای مسابقات معتبر آسیایی در آینده نزدیک را نوید می دهد.

نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای بانوان کشور، از روز شنبه در سالن مخابرات بابل آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.