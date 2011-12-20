افزایش 10 برابری تولید آلایندگی در خودروها به دلیل نقص مبدلهای کاتالیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور با بیان این که مبدل های کاتالیستی پس از گذشت 2 تا 3 سال از بین می روند و یا کارایی لازم را ندارد گفت:به همین دلیل باید خودروسازان ضمن توجه به نصب این قطعه مهم که نقش به سزایی در میزان تولید آلایندگی ها خودروها دارد، با ارایه خدمات مناسب پس از فروش نسبت به تعویض مبدل های کاتالیستی معیوب با قیمت مناسب اقدام کنند.

وی ادامه داد: کنیستر در خودروها، قطعه ای بسیار مهم است که در جذب بخارات بنزین نقش بسیار مهمی دارد به همین دلیل با وجود آن که بررسی این قطعه جزو آیتم های ابلاغ شده به ما برای معاینه فنی خودروها نیست اما به دلیل رسالت تخصصی خود و اهمیت این قطعه ، تلاش کردیم که تا با بررسی خودروها نبود و یا نقص فنی این قطعه را پیگیری کنیم و تلاش کردیم تا شرایطی فراهم شود که خودروسازان این قطعه را در اختیار خودروهایی که کنیسترشان مستهلک شده با قیمت مناسب قرار دهند اما تلاش ها به نتیجه ای نرسید و مسئولان نتوانستند خودروسازان را نسبت به تحقق این مهم ، مکلف کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که ضمن اصلاح قانون معافیت 5 ساله خودروها برای دریافت معاینه فنی تا پایان سال، اقدامات لازم برای مکلف کردن خودروسازان نسبت به نصب و تامین قطعات مبدل کاتالیستی و کنیستر در خودروهای در حال تولید و همچنین خودروهایی که با گذشت زمان در این قطعات دچار نقص شده اند، صورت گیرد تا گامی در راستای کاهش میزان آلاینده ها توسط خودروها صورت گیرد.



