به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در همایش اولین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها گفت: در سال جاری 68 میلیمتر بارندگی در سطح کشور داشتیم که نسبت به سال گذشته با رشد 300 درصدی مواجه بوده است و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.
وزیر نیرو ظرفیت نیروگاههای کشور را هم اکنون 63 هزار و 33 مگاوات اعلام کرد و افزود: دولت تصمیم دارد که تمام روستاهای بیش از 20 خانوار را برق دار کند.
وی با اشاره به نگرانیهایی که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بخش برق و آب وجود داشت گفت: یکی از نگرانی ها این بود که شرکتها رفتار یکسانی در مورد هدفمندی نداشته باشند، نگرانی دیگر این بود که در اثر افزایش مبالغ قبوض مردم نسبت به پرداخت آن تمکین نکنند و قبوض را نپردازند.
نامجو همچنین نگرانی دیگر را سوء استفاده برخیها و روی آوردن آنها به استفادههای غیرمجاز از انرژی آب و برق عنوان کرد و گفت: در همان زمان ستادی در وزارت نیرو تشکیل دادیم و در عین حال ساده سازی، یکسان سازی و شفاف سازی قبوض برق در دستور کار قرار گرفت.
وی از ایجاد یک سامانه متمرکز در وزارت نیرو برای کنترل صدور قبوض خبر داد و تصریح کرد: همچنین افزایش نظارت و بازرسیها در دستور کار بود.
وزیر نیرو از تدوین سناریوهای مختلف در زمان اجرای قانون خبر داد و گفت: تشدید مجازات برای سوء استفاده کنندگان نیز مد نظر قرار گرفت.
به گفته وی، برای اولین بار در تاریخ کشور قیمت مصرف برق خانگی کمتر از برق صنعتی شد و اعمال تخفیف برای افرادی که کم مصرف میکردند انجام گرفت.
نامجو گفت: در زمان اجرای طرح به منظور اجرای آماده سازی برای مدت زمانی قبوض صادر نشده که ما را با چالش و تنشهای مالی مواجه کرد.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال اجرای قانون هدفمندی یارانهها با وجود اینکه کاهش درآمد برای زیرمجموعههای وزارت نیرو را به همراه داشت باعث تغییر رفتار مصرفی مردم شد.
وزیر نیرو افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها 72.4 درصد مردم در بخش برق و 80 درصد در بخش آب براساس الگو عمل میکنند.
وی با اشاره به اینکه در تابستان سال 90 خاموشی نداشتهایم گفت: لامپ های پرمصرف نیز از سطح خیابانها جمعآوری شده است.
نامجو اعلام کرد: 10هزار میلیارد تومان در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صنعت آب و برق کشور صرفه جویی شده است.
وزیر نیرو خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها باید برای راه اندازی صنایع همکاری کنند، همچنین بستههای تشویقی برای خانوارها تدوین شود.
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