به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، عزیرالله محمدی در این باره گفت: مراسم قرعهکشی دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور برای مشخص شدن میزبان دیدار تیمهای مس کرمان و شاهین بوشهر، فردا سیام آذرماه در محل سازمان لیگ برتر برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: این بازی به دلیل اینکه دو تیم در بازی گذشته میهمان بودهاند، قرعه کشی خواهند شد تا میزبان دیدار نهم دیماه مشخص شود. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی هم بین تیمهای استقلال تهران و شهرداری یاسوج در ورزشگاه آزادی انجام میشود. فینال بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور بصورت تک بازی در 14 بهمنماه برگزار و میزبان آن با قرعه کشی مشخص خواهد شد.
براساس اعلام سازمان لیگ برتر تیمهایی که در بازی مرحله گذشته جام حذفی میهمان باشند، در صورتی که تیم مقابلشان در مرحله قبلی هم میزبان بوده باشد به عنوان میزبان و بدون قرعه کشی بازی خواهند کرد.
