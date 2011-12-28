جزئیات طرح انتقال آب خزر به مرکز کشور/ تدوین سناریوهای پیشنهادی

مجید نامجو در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات و برنامه های انتقال آب بین حوزه ای و مباحثی که در مورد انتقال آب دریای خزر به نقاط مرکزی کشور مطرح شده است، گفت: یک نگاه کلی به بخش آب در مورد استفاده از ذخایر بی پایان آبی در جنوب و شمال کشور وجود دارد و این موضوع مورد توجه وزارت نیرو است.

وزیر نیرو اظهار داشت: آنچه که مهم است اینکه ما به دنبال آن هستیم تا بخش خصوصی وارد عمل شود و با تضامین و شرایطی که از سوی وزارت نیرو و یا دولت در نظر گرفته می شود سرمایه گذاری کند.

نامجو با اشاره به اینکه هزینه این کارها که تاکنون هم در کشور در سطح وسیعی انجام نشده بسیار سنگین است، تاکید کرد: اینکه بخواهیم آب را از دریای خزر به نقاط مرکزی کشور منتقل کنیم و یا از دریای عمان و خلیج فارس این کار انجام شود، نیازمند سرمایه گذاری مناسبی است.

وی خاطرنشان کرد: به صورت کلی سرمایه گذاران مختلفی به صورت مرتب با وزارت نیرو در ارتباط و مذاکره هستند که بتوان به یک قیمتی دست یافت تا از طریق آن بخش خصوصی بتواند با استفاده از آب منتقل شده، یک کار اقتصادی انجام دهد که بازگشت سرمایه را نیز تضمین کند.

وزیر نیرو افزود: در حال حاضر انجام اینگونه اقدامات در دست مذاکره بوده و آنچه که به آن تاکنون رسیدیم این است که برای مصارف بخش صنعت این کار به خوبی قابل انجام است و اگر صنایع بخواهند از این آب استفاده کنند برای آنها اقتصادی بوده و صرفه دارد.

نامجو تصریح کرد: اما برای بخش کشاورزی هنوز به عدد و رقمی نرسیده ایم. به صورت کلی ما برای این موضوع سناریوهایی را تعریف کردیم و در پی آن هم در حال مذاکره با سرمایه گذاران هستیم. این بحث در وزارت نیرو به نحوی است که از مدت ها پیش مطرح و همواره در مورد آن کارشناسی صورت می گیرد.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه ریزی ای که اخیرا توسط دولت در زمینه انتقال آب بین حوزه ای انجام شد، وزارت نیرو باید هرچه سریعتر نسبت به شروع عملیات آبرسانی از دریای مازندران به شرق کشور در سال 1390اقدام کند.

علاوه بر این طی ماه های گذشته برخی دیگر از اظهارنظرها نیز در این زمینه مطرح بوده است به نحوی که نمایندگان مردم قم در مجلس برای اجرای طرح انتقال آب به قم نام دریای خزر را مطرح کردند و حتی به جزئیات برگزاری جلساتی با حضور استانداران مازندران و سمنان نیز اشاره شد.

همچنین برخی مباحث نیز پس از وقوع خشکی بخشی از دریاچه ارومیه مطرح شد که در بخش انتقال آب بین حوزه ای علاوه بر نام برخی رودخانه های واقع در غرب کشور مانند ارس و قزل اوزن، نام دریای خزر نیز وجود دارد.

انتقال آب دریای خزر به سمنان هم طرحی بوده است که در آبان ماه امسال با حضور وزیر نیرو، نماینده دامغان، معاون وزیر در امور آب و آبفا و برخی دیگر از مسئولان وزارت نیرو بررسی و پیرامون آن مباحثی مطرح شد.