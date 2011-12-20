طارق الهاشمی را در هر نقطه از عراق بازداشت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرماندهی عملیات بغداد در بیانیه ای اظهار داشت: دستور بازداشت طارق الهاشمی لازم الاجرا است و نیروهای امنیتی عراق موظفند وی را در هر نقطه از خاک کشور که باشد بازداشت کنند.

در ادامه بیانیه آمده است: هاشمی در حال حاضر در شهر اربیل کردستان عراق قرار دارد و وی پیش از صدور حکم بازداشتش در این شهر بوده است.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: طارق الهاشمی آمادگی دارد در دستگاه های قضایی کردستان عراق حاضر شود.

خاطرنشان می شود دستگاه قضایی عراق دوشنبه شب حکم بازداشت طارق الهاشمی را به اتهام دست داشتن در انفجار در ورودی پارلمان این کشور صادر کرد. این انفجار نوری المالکی نخست وزیر عراق را هدف قرار داده بود.