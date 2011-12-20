احسان ‌اوغلو ساخت 1000 واحد مسکونی صهیونیستی در قدس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با محکومیت ساخت یک هزار واحد مسکونی در سرزمین فلسطین بخشی از تلاشهای رژیم اشغالگر قدس است تا از استقرار یک دولت مستقل فلسطینی جلوگیری کند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی افزود ادامه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی نشان دهنده اهمیت تصمیم گیری شورای امنیت درباره این اقدامات غیر قانونی در آینده نزدیک است.

اکمل الدین احسان اوغلو از جامعه جهانی خواست با خاتمه این شهرک سازی ها در سرزمینهای اشغال شده فلسطین وظیفه خود را اجرای کنند ، رژیم صهیونیستی را وادار به ترک نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های جهانی کرده و شهرک نشینها را از حمله به شهروندان فلسطین و اماکن مقدس آنها منع کنند.

