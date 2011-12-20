خرید واگن های قطار شهری شیراز مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اردکانی با اشاره به اهداف مجموعه مدیریتی استان فارس در بخش حمل و نقل ریلی درون شهری، از خرید واگن های قطار شهری شیراز خبر داد و افزود: به استناد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصوبه شورای اقتصاد، سازمان قطار شهری شیراز مجوز خرید 12 دستگاه واگن را دریافت کرد.

وی با اشاره به پیگیری های موثر استاندارفارس در تصویب این خرید یادآور شد: بر این اساس در این مرحله واگن های آزمایشی خط یک قطار شهری خریداری و در مراحل بعدی واگن های اصلی، به تعداد تقریبی 135 دستگاه از طریق شرکت های داخلی و با مجوز سازمان صنعت، معدن تجارت خریداری خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری فارس با تاکید بر لزوم تکمیل و بهره برداری سریعتر از این طرح اظهار داشت: با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری شده در این طرح و با اهتمامی که در راستای خدمت رسانی به مردم شریف استان و شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) وجود دارد، پی گیریم تا سال آینده شاهد بهره برداری از خط یک قطار شهری شیراز باشیم.