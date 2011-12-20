۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

اردکانی:

خرید واگن های قطار شهری شیراز مصوب شد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری فارس گفت: به دنبال پیگیری های مکرر استاندار فارس، شورای اقتصاد خرید واگن های قطار شهری شیراز را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اردکانی با اشاره به اهداف مجموعه مدیریتی استان فارس در بخش حمل و نقل ریلی درون شهری، از خرید واگن های قطار شهری شیراز خبر داد و افزود: به استناد ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصوبه شورای اقتصاد، سازمان قطار شهری شیراز مجوز خرید 12 دستگاه واگن را دریافت کرد.

وی با اشاره به پیگیری های موثر استاندارفارس در تصویب این خرید یادآور شد: بر این اساس در این مرحله واگن های آزمایشی خط یک قطار شهری خریداری و در مراحل بعدی واگن های اصلی، به تعداد تقریبی 135 دستگاه از طریق شرکت های داخلی و با مجوز سازمان صنعت، معدن تجارت خریداری خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری فارس با تاکید بر لزوم تکمیل و بهره برداری سریعتر از این طرح اظهار داشت: با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری شده در این طرح و با اهتمامی که در راستای خدمت رسانی به مردم شریف استان و شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) وجود دارد، پی گیریم تا سال آینده شاهد بهره برداری از خط یک قطار شهری شیراز باشیم.

