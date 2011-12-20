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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

انتشار نشریه "سنگ ایمان "در موضوع الهیات اسلام و مسیحیت

بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه نشریه "سنگ ایمان "در موضوع الهیات اسلام و مسیحیت را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مطالعات اسلامی با هدف بازخوانی میراث معنوی اسلام و مسیحیت نشریه "سنگ ایمان" می کند.

این نشریه در پانصد صفحه مباحث متنوعی را از دیدگاه اسلام و مسیحیت طرح کرده که روسیه و جهان اسلام، دستخط فرمان پیامبر(ص) برای یک صومعه در سینا، مسیحیت در ایران، گفتگوی روحانیان : مباحث در موضوعات الهیات اسلام و مسیحی از جمله این مطالب هستند .

آیت الله تسخیری در مقدمه خود تأکید کرده است؛ با عنایت به بحران معنوی انسان معاصر و تلاش دین ستیزان در ترویج مادی گرایی و دوری از تعالیم انسان ساز الهی و سرانجام نیاز مبرم بشریت به معنویت روح بخش، اندیشه راه اندازی نشریه "سنگ ایمان " با موضوع الهیات اسلام و مسیحیت اقدامی مبارک و شایسته تقدیر و تحسین است.
 
نشریه "سنگ ایمان" برای نخستین بار توسط بنیاد مطالعات اسلامی با همکاری انتشارات " کوه سحر آمیز "در مسکو منتشر شده است.
کد مطلب 1488988

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