کاهش مصرف بنزین به 60میلیون لیتر/ 55درصد روستاها گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در همایش اولین سالروز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با بیان اینکه نقش انرژی در رشد اقتصادی جهان بی نظیر است گفت: تغییر نرخ رشد انرژی بیش از هر جا در کشورهای در حال توسعه تاثیر می گذارد.

وزیر نفت افزود: بیش از 90 درصد انرژی جهان از محل منابع هیدروکربوری تامین می شود اما کشورهای غربی با مالیات سنگینی که بر نفت می بندند به شهروندان خود ظلم می کنند.

قاسمی بیان داشت: در جلسه اوپک یکی از مسئولان اروپایی به قیمت بالای نفت که از سوی کشورهای تولید کننده تعیین می شود اعتراض کرد که من در آنجا مطرح کردم یک سوم درآمد نفت برای کشورهای تولید کننده و دو سوم دیگر سهم مصرف کنندگان است و در حال حاضر قیمت فعلی به این یک سوم نیز نمی رسد.

وی عنوان کرد: پیش بینی ها نشان می دهد که در 30 سال آینده انرژی فسیلی در بیشتر کشورها به پایان می رسد و در ایران برای حدود یکصد سال دیگر انرژی فسیلی داریم.

به گفته وزیر نفت، در حال حاضر بیش از 98 درصد شهرها و 55 درصد روستاها از گاز بهره مند هستند که با درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها می توانیم سطح بهره مندی از این منابع را در کشور گسترش دهیم.

قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر کاهش مصرف روند مثبتی دارد گفت: اما انتظار می رود کاهش مصرف تا سطح واقعی ادامه یابد و معیار سطح واقعی نیز آمارها و معیارهای جهانی است.

وزیر نفت گفت: اثر هدفمندی یارانه ها را باید اینگونه در نظر گرفت که با نرخ رشد مصرف بنزین در سال 88 باید امسال 120میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم اما این مصرف امروز در سطح 60 میلیون لیتر قرار دارد که نتیجه اجرای موفق هدفمندی یارانه ها است.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ای با وزیر نفت مصر وی درخواست کرد که اجازه دهیم تیمی از این کشور به ایران بیایند تا نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها را بررسی کنند زیرا باور نمی کنند که این قانون اجرا شده، اما هیچگونه مشکلی در اجرا پیش نیامده است.