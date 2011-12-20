۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

بزرگراههای همت، حکیم و صدر؛ گزینه‌هایی برای احداث خطوط BRT

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از احداث خطوط شرقی - غربی اتوبوس هایBRT در پهنه شمالی شهر تهران خبر داد.

به گزراش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این که احداث 3 خط جدید اتوبوس های تندرو در دست طراحی قرار دارد گفت: در پهنه شمالی شهر، بزرگراه های شهید همت، شهید حکیم و شهید صدر به عنوان گزینه های احداث خطوط BRT انتخاب شده اند و بررسی های لازم در مورد این گزینه ها در حال اجرا است.

وی افزود: هم اکنون در تهران 7 خط سامانه اتوبوس های تندرو به شهروندان خدمات رسانی می کنند و تا پایان سال مقدمات اجرایی 3 خط جدید از این سامانه نیز انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از خطوط جدید اتوبوس های تندرو ، ترمینال جنوب را به ترمینال خاوران متصل خواهد کرد که این خط نیز در دست طراحی و بررسی های کارشناسان قرار دارد.

سنندجی با تاکید براینکه سامانه اتوبوس های BRT یک شبکه به هم پیوسته است گفت : شهروندانی که وارد ای شبکه می شوند باید بتوانند در مدت زمانی کوتاه خود را به نقاط مختلف شهر برسانند و در نهایت با استفاده از خطوط فیدر به مقصد های خود برسند . حال ممکن است این خطوط فیدر ، خطوط اتوبوس باشد یا تاکسی.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت  با توسعه خطوط اتوبوس های تندرو ، بر تعداد خطوط فیدر نیز باید افزوده شود . در واقع این اتوبوس های نقش حیاتی در شبکه حمل و نقل دارند ، چون که شهروندان زمانی که از منازل خود بیرون می آید با استفاده از این خطوط می تواند خود را به شبکه اتوبوس های تندرو برسانند.

