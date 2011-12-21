ایجاد ناپایداری مصنوعی پشتوانه علمی ندارد

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چنین طرح هایی بیشتر جنبه فانتزی دارند و تأثیری در کاهش آلودگی هوای تهران ندارد.

به گفته وی، برای ایجاد ناپایداری مصنوعی درشهری مانند تهران به 200 نیروگاه انرژی نیاز است که خود منبع بسیار بزرگ تولید آلاینده ها می شود.

رشیدی با بیان اینکه باید به فکر حذف و کاهش منابع تولید آلاینده ها باشیم و در حقیقت درد را درمان کنیم ظهار داشت: ایجاد باد مصنوعی و یا باران مصنوعی تنها مانند مسکن عمل می کنند و در صورت موفقیت راه حل های موقتی هستند در حالیکه مشکل آلودگی هوای تهران یک مشکل اساسی است.

وی تصریح کرد: مشابه این اقدام تا کنون در هیچ جای دنیا انجام نشده و به جز هدر دادن وقت، سرمایه و انرژی هیچ کاربردی ندارد و از پشتوانه علمی و کارشناسی برخوردار نیست.