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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

اولین آزمون تدبر قرآن کریم در استان البرز برگزار می شود

اولین آزمون تدبر قرآن کریم در استان البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: اولین آزمون تدبر قرآن کریم استان البرز اول دی ماه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ولی زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به کاستی های استان در زمینه تفسیر و تدبر در قران کریم  این آزمون برای اولین بار و با هدف افزایش دانش تفسیری مربیان قرآن استان برگزار می شود.

وی گفت: در حال حاضر استادان برجسته ای در زمینه آموزش حفظ و روخوانی قرآن کریم در استان فعالیت می کنند ولی متاسفانه  در زمینه استادانی که در بخش تدبر و تفسیر قرآن  فعالیت می کنند کاستی هایی وجود دارد که با برگزاری این آزمون ها و آموزش اساتید حوزه تفسیر قرآن به زودی به وضعیت مطلوب در این بخش نیز خواهیم رسید.

مسئول ترویج فعالیتهای قرآنی اظهار داشت: متقاضیانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند قبلا در اولین دوره کلاس های ویژه تفسیر قرآن   شرکت نموده و آمادگی لازم برای این آزمون را کسب کرده اند.

وی ادامه داد: آموزش تفسیر قرآن  برای متقاضیان این آزمون توسط بهترین اساتید این حوزه برگزار شده است.

وی افزود: تا کنون 10 نفر اساتید قرآنی استان در کلاس های ویژه تفسر قرآن شرکت داشته و برای  این آزمون ثبت نام کرده اند که در صورت قبولی می توانند آموزش های خود در این زمینه را آغاز کنند.
 
کد مطلب 1488995

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