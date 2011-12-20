اولین آزمون تدبر قرآن کریم در استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ولی زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به کاستی های استان در زمینه تفسیر و تدبر در قران کریم این آزمون برای اولین بار و با هدف افزایش دانش تفسیری مربیان قرآن استان برگزار می شود.



وی گفت: در حال حاضر استادان برجسته ای در زمینه آموزش حفظ و روخوانی قرآن کریم در استان فعالیت می کنند ولی متاسفانه در زمینه استادانی که در بخش تدبر و تفسیر قرآن فعالیت می کنند کاستی هایی وجود دارد که با برگزاری این آزمون ها و آموزش اساتید حوزه تفسیر قرآن به زودی به وضعیت مطلوب در این بخش نیز خواهیم رسید.



مسئول ترویج فعالیتهای قرآنی اظهار داشت: متقاضیانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند قبلا در اولین دوره کلاس های ویژه تفسیر قرآن شرکت نموده و آمادگی لازم برای این آزمون را کسب کرده اند.



وی ادامه داد: آموزش تفسیر قرآن برای متقاضیان این آزمون توسط بهترین اساتید این حوزه برگزار شده است.



وی افزود: تا کنون 10 نفر اساتید قرآنی استان در کلاس های ویژه تفسر قرآن شرکت داشته و برای این آزمون ثبت نام کرده اند که در صورت قبولی می توانند آموزش های خود در این زمینه را آغاز کنند.

