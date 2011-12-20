بانوان منطقه 20 رتبه اول مسابقات بدمینتون تهران را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره نهایی مسابقات بدمینتون بانوان مناطق 22 گانه شهرداری تهران با حضور معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران و به میزبانی تربیت بدنی بانوان منطقه 20 در مجموعه ورزشی سلمان فارسی برگزار شد.

در این مسابقات، ورزشکاران در چهار رده سنی به رقابت پرداختند که در رده سنی 18 تا 29 سال، پرستو اسلامی و رده سنی 30 تا 44 سال، سحر بهرامی موفق به کسب رتبه اول شدند.

مسابقات فصلی بانوان این منطقه در چهار رده سنی به منظور ترویج ورزش همگانی و ترغیب شهروندان به فعالیتهای ورزشی در سالن شهدای دولت‌آباد برگزار شد.