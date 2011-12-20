  1. استانها
  2. تهران
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

بانوان منطقه 20 رتبه اول مسابقات بدمینتون تهران را کسب کردند

بانوان منطقه 20 رتبه اول مسابقات بدمینتون تهران را کسب کردند

شهرری – خبرگزاری مهر: بانوان منطقه 20 رتبه اول مسابقات بدمینتون را در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره نهایی مسابقات بدمینتون بانوان مناطق 22 گانه شهرداری تهران با حضور معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران و به میزبانی تربیت بدنی بانوان منطقه 20 در مجموعه ورزشی سلمان فارسی برگزار شد.

در این مسابقات، ورزشکاران در چهار رده سنی به رقابت پرداختند که در رده سنی 18 تا 29 سال، پرستو اسلامی و رده سنی 30 تا 44 سال، سحر بهرامی موفق به کسب رتبه اول شدند.

مسابقات فصلی بانوان این منطقه در چهار رده سنی به منظور ترویج ورزش همگانی و ترغیب شهروندان به فعالیتهای ورزشی در سالن شهدای دولت‌آباد برگزار شد.

کد مطلب 1488997

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها