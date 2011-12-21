به گزارش خبرنگار مهر، هنر سوخت و معرق (ساخت و ساز تابلوهای مینیاتور از چرم) هنری بسیار ارزشمند و گرانقدر در تاریخ درخشان هنرهای ایرانی- اسلامی است.

استاد علی اسفرجانی در سال 1299 جری شمسی در پایتخت هنر ایران، اصفهان، در خاندانی چشم به جهان گشود که آوازه‌ای افسانه‌ای در خلق آثار سوخت و معرق داشتند. در دوران نوجوانی وی نیز به جمع پدر و عموی خود پیوست و در سال 1313 به تشویق پدر به تنها کانون رسمی آموزش هنرهای ملی ایران، "مدرسه صنایع قدیمه "راه یافت. و در آنجا به شاگردی استادانبنامی همانند استاد هادی تجویدی پای به عرصه مینیاتور نهاد.

حاصل سال‌ها تجربه در این هنر فراموش شده در تاریخ، چند مینیاتور بسیار زیبا و ظریف و با تذهیب حاشیه است که در موزه هنرهای ملی ایران به یادگار مانده است.

آنچه امروز در موزه مقدم دانشگاه تهران به نمایش گذاشته می‌شود گنجینه‌ای است نفیس که به همت دختر استاد، شهرزاد اسفرجانی، جمع‌آوری و بنا به وصیت ایشان به دانشگاه تهران هدیه شده است.