  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۵۹

كمبود "يد" در ايران به عنوان مهمترين عامل شيوع گواتر ساده شناخته شده است

كمبود "يد" در ايران به عنوان مهمترين عامل شيوع گواتر ساده شناخته شده است

كشور ما جز مناطق دچار كمبود "يد" است و تا 47 درصد دانش آموزان مدارس برخي مناطق دچار بيماري " گواتر " هستند.

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، طبق تعريف، به حالتي كه غده تيروئيد بزرگ است ولي پركار يا كم كار نيست گواتر ساده اطلاق مي شود . در حقيقت در جريان گواتر ساده اختلال در كاركرد تيروئيد وجود ندارد . در اين بيماري عليرغم تغييراتي كه در ساختمان و اندازه تيروئيد بوجود مي آيد ،هورمون هاي مترشحه تيروئيد از نظر مقدار طبيعي هستند.
گواتر ساده طيفي را شامل مي شود كه از يك بزرگي مختصر شروع شده ، در ادامه پيشرفت كرده ، تبديل به گواترغير يكنواخت و ندولارمي شود . در مراحل ابتدايي تيروئيد ، بزرگي منتشر دارد ولي با گذشت زمان يكنواختي خود را از دست داده و برجستگي هايي به صورت چند ند ول ( برجستگي ) گرد و مجزا از هم تشكيل مي دهد .
آمار هاي متفاوتي در باره شيوع گواتر ساده از مناطق مختلف گزارش شده است . مقدار يد در رژيم غذايي ساكنان منطقه ، محدوده سني و جنس افراد مورد مطالعه از عواملي هستند كه بر آمار ها تاثير مي گذارند. به طور كلي شيوع اين پديده از 7 تا 24 درصد در جمعيت هاي مختلف متفاوت است .
شايع ترين و مهم ترين علت گواتر هاي ندولر كمبود دريافت يد در مواد غذايي است . وقتي ميزان يد دريافتي كم باشد ، تيروئيد با افزايش اندازه خود و با افزايش ضريب جذب يد تلاش مي كند ، تمام يد را دريافت كرده ، از آن نهايت استفاده را ببرد . حاصل اين امر در طولا ني مد ت بزرگي تيروئيد و پيدايش گواتر است . در كشور ما نيز كه جز مناطق دچار كمبود يد است با اجراي برنامه نمك يد دار ، شيوع گواتر ساده به ارقام مربوط به كشور هاي با يد كافي نزديك مي شود .
براساس بررسي هاي انجام شده در كردستان 20 تا 47 درصد دانش آموزان مدارس دچار گواترند . و ميزان يد موجود در ادرار آنها بسيار نا چيز است . اگر چه كمبود يد به عنوان مهمترين عامل شيوع گواتر ساده شناخته شده است ولي عوامل ديگري نيز در ايجاد گواتر ساده موثرند . در مورد اثرات گواتر و ژنها هنوز مطالعات گسترده اي در ايران انجام نشده است . هم چنين بر اساس مطالعات جديد بعضي از سلول هاي تيروئيد دچار جهش در گيرنده هاي TSH ( محرك طبيعي سلول هاي تيروئيد ) شده ، تكثير اين سلول هاي جهش يافته منجر به ايجاد گواتر ساده مي شود . در واقع بزرگي تيروئيد و تشكيل ندول پتانسيل بد خيمي  را افزايش مي دهد.
متاسفانه درفرهنگ ما گواتر را با عنوان غمباد مي شناسند ، در حالي كه بر اساس مطالعات انجام شده هيچ ارتباط واضح و شناخته شده اي بين تظاهرات رواني ناشي از افسردگي و اضطراب و گواتر وجود ندارد .

کد مطلب 14890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها