115 هزار قطعه کارت سوخت گاز مایع در مازندران توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مظلومیخواستار عرضه گاز مایع با توجه به ارائه کارت اشتراک گاز مایع شد.

وی افزود: 115 هزار مشترک گاز مایع از ابتدای سال 91 با ارائه کارت اشتراک می توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مظلومی بیان داشت: این طرح به صورت آزمایشی در منطقه ساری اجرا می شود و چنانچه از بازخوردهای مثبتی برخوردار باشد پس از انجام مراحل قانونی ابتدا در مناطق شمالی و بعد به صورت کشوری در دستور کار مناطق از سوی ستاد قرار خواهد گرفت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، نظارت بر روند ارائه گاز مایع توسط روسای نواحی را یکی از مهمترین وظایف آنان اعلام کرد و گفت: با انجام این مهم سوخت تمامی مشترکان واقعی گاز مایع تأمین و از عرضه غیر مجاز گاز مایع جلوگیری می شود.

مظلومی افزود: کارت اشتراک دلیل بر ایجاد محدودیت برای مصرف کنندگان نبوده و با توجه به شرایط زمانی موجود سهمیه ها قابل افزایش و یا کاهش خواهد بود.

وی یادآور شد: مشترکان باید در حفظ و نگهداری کارت سوخت دقت چرا که صدورکارت المثنی به سهولت امکان پذیر نخواهد بود.

