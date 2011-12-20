واکنش وزیر خارجه عمان به هراس افکنی پادشاه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "یوسف بن علوی" گفت: ما در منطقه مهمی از دنیا به سر می بریم و سبب آن منابع عظیم نفتی در این منطقه است.

وزیر خارجه سلطان نشین عمان افزود: این که تهدیداتی علیه این منطقه وجود داشته باشد جای شگفتی نیست، اما خطر جدی ما را تهدید نمی کند.

وی اظهار داشت که هر انسانی در زندگی خود در معرض تهدیداتی قرار دارد اما ان شاء الله تهدیدی علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کار نخواهد بود.

شایان ذکر است "عبدالله بن عبدالعزیز" شب گذشته در نشست شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که امنیت و ثبات عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار گرفته و این امر اقتضا می کند اعضای این شورا با یکدیگر متحد باشند.