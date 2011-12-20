کامیون حامل سنگ 10 خودرو را له کرد/ نجات دو جوان از دست قاتل خاموش

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده ناایمن از اجاق خوراکپزی برای گرم کردن محیط، دو نفر از کارگران یک مجتمع مسکونی در حال ساخت را در معرض گاز گرفتگی قرار داد که با سرعت عمل آتش نشانان از حادثه جان سالم بدر بردند.

این دو کارگر برای گرم کردن اتاق، اجاق خوراکپزی گاز سوز را روشن کرده و همه راه های ورود اکسیژن و هوای تازه از جمله در و پنجره و کانال کولر را بستند که کمبود اکسیژن در محیط باعث مسموم شدن آنها شد.

این حادثه صبح امروز در یک مجتمع مسکونی در منطقه نازی آباد، میدان دردشت رخ داد و خبر آن ساعت 9:30 دقیقه به سامانه 125 اطلاع رسانی شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 13 راهی محل حادثه شدند.

مسعود پوروالی فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: آتش نشانان در محل حادثه با دو کارگر ساختمانی که در یکی از اتاق ها در حالت خواب بودند روبرو شدند و بی درنگ همزمان با باز کردن پنجره ها آنها را از محیط اتاق که آلوده به گاز منواکسید کربن بود خارج کردند.

وی افزود:آتش نشانان همزمان با اقدامات اولیه از دستگاه تنفسی برای اکسیژن رسانی سریع تر به دو کارگر مسموم شده استفاده کردند و با رسیدن امدادگران اورژانس به محل آنها راکه از حالت بیهوشی خارج شده بودند برای ادامه اقدامات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی به امدادگران سپردند.

مرگ خاموش در اتاقک خودرو

توجه نکردن به هشدارهای ایمنی و سهل انگاری در استفاده غیر اصولی از اجاق گاز پیک نیکی برای گرم کردن اتاق خودرو منجر به مرگ راننده آن شد.راننده 50 ساله خودرو سواری که بامداد امروز برای گرم کردن اتاق خودرو، از اجاق گاز پیک نیکی استفاده کرده بود بر اثر این اقدام ناایمن جانش را از دست داد.

با اعلام رخداد این حادثه به سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 37 را ساعت 05:28 دقیقه بامداد به محل حادثه در مسیر غرب به شرق جاده خاوران، بعد از پل افسریه اعزام کرد.

به گفته علی ملالو فرمانده آتش نشانان، راننده خودرو سواری که راهنمای حمل بار ترافیکی بود برای استراحت خودرو خود را در خط کندرو بزرگراه متوقف و برای گرم شدن داخل خودرو از گاز پیک نیکی استفاده کرده بود که راننده تریلر همراه وی پس از آن که با پیکر بی جان راننده روبرو می شود در پی پاسخ ندادن وی با شکستن شیشه خودرو او را خارج می کند که علیرغم تلاش آتش نشانان و انجام اقدامات اولیه امدادگران اورژانس با انجام معاینات لازم مرگ آنها را تایید کردند.

کارشناس منطقه 2 که در محل حضور پیدا کرده بود علت حادثه را کمبود اکسیژن در اثر استفاده ناایمن از اجاق گاز پیک نیکی در فضای بسته خودرو اعلام کرد.

برخورد کامیون با 10 خودرو

ناتوانی راننده در کنترل و هدایت کامیونت حادثه ساز شد و برخورد آن با 10 دستگاه خودرو دیگر خسارت سنگین مالی بر جا گذاشت و راننده کامیونت را روانه بیمارستان کرد.در جریان این حادثه که شب گذشته در خیابان خالد اسلامبولی رخ داد یک دستگاه کامیونت که سنگفرش حمل می کرد پس از انحراف از مسیر خود و برخورد با 10 دستگاه خودرو سواری متوقف شد.

رخداد این حادثه ساعت 21:18 دقیقه دیشب از طریق سامانه 125 به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران اعلام شد و در پی آن بلافاصله نجاتگران گروه نجات 13 آتش نشانی در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند.



به گفته محمود آریغ فرمانده نجاتگران آتش نشانی، ناتوانی راننده در هدایت خودرو باعث شد خودرو از مسیر منحرف و بعد از برخورد با 10 دستگاه خودرو دیگر متوقف شود.

وی افزود: در جریان این حادثه کمر و پاهای راننده کامیونت دچار آسیب دیدگی شده بود که نجاتگران با استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات و رعایت اصول ایمنی او را از خودرو بیرون آوردند و امدادگران اورژانس نیز وی را به مرکز درمانی انتقال دادند

موتور سوار زیر کامیون له شد

بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بامداد امروز موجب برخورد موتوسیکلت با کامیون شد و مرگ راکب آن را به دنبال داشت.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 07:37 دقیقه با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 15 و گروه نجات 2 را همزمان به محل حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، نرسیده به خیابان فداییان اسلام روانه کرد.

به گفته فریبرز امینی جاوید فرمانده آتش نشانان، بنا به اظهار راننده کامیون، موتوسیکلت هنگام حرکت در بزرگراه و گذر از یک دستگاه خودرو سواری با تغییر ناگهانی مسیر، در برخورد با یک دستگاه کامیون، زیر آن متوقف شد و سر موتوسیکلت سوار به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی به شدت آسیب دید.

وی افزود: آتش نشانان و نجاتگران بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه جسم بی جان راکب موتوسیکلت را با بکارگیری تجهیزات ایمنی از زیر کامیون بیرون آوردند.