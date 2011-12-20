فیصل برای عراق خط و نشان کشید / سوریه باید بازداشت شدگان را آزاد کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان و "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پایان سی و دومین نشست سران شورای همکاری، بیانیه پایانی و تصویب طرح پادشاه عربستان را مهم توصیف کردند.



عبدالله بن عبدالعزیز روز گذشته در ابتدای نشست ریاض خواستار گذار از مرحله همکاری به مرحله اتحاد در قالب یک مجوعه یکپارچه به سبب شرایط دشواری که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با آن روبرو شده اند، شده بود.



سعود الفیصل در پاسخ به سئوالی درباره سوریه با نادیده گرفتن فعالیت گسترده گروههای مسلح و تروریستی در برهم زدن ثبات و امنیت این کشور از مقامات سوریه خواست تمام افرادی را که در ارتباط با این فعالیتها دستگیر کرده اند، آزاد کنند.



وی در این زمینه اظهار داشت : اگر نیت سوریه صادقانه است، باید ادوات ویرانگر را از تمام شهرها خارج و همه بازاشت شدگان را آزاد و درگیری را متوقف کند.



فیصل افزود : پروتکل ناظران بخشی از طرح عربی است و امیدوارم دمشق آن را امضا کند.



عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز از برنامه گسترده کشورهای عضو برای توسعه فعالیتهای هسته ای خود خبر داد و گفت : تمام کشورهای عضو شورای همکاری به دنبال استفاده از انرژی هسته ای هستند.



سران عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین با ارائه کمکهای مالی به کشورهای مغرب و اردن موافقت کردند.



سعود الفیصل نیز اعلام کرد تحول کیفی در سطح همکاری کشورهای عضو شورای همکاری ایجاد خواهد شد.



وی افزود : انتقال کشورهای عضو به مرحله اتحاد، مسئله ضروری در این مرحله است.



وزیر امور خارجه عربستان درباره عقب نشینی آمریکا از عراق و تاثیر آن بر کشورهای عضو شورا گفت : عقب نشینی آمریکا از عراق، براساس توافق میان آنها صورت گرفت، نمی دانیم که امور چگونه خواهد بود و چه تاثیراتی خواهد داشت، اما عراق باید به سرعت سیاست خود را در قبال کشورهای منطقه توضیح دهد.



دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پاسخ به سئوال یک خبرنگار اماراتی در خصوص موضوع تکراری و نخ نما شده جزایر سه گانه ایرانی که اعضای شورای همکاری با وقاحت این جزایر را متعلق به امارات می دانند، اعلام کرد این مسئله در تمام بیانیه ها ذکر می شود.



تعهد به بررسی موانع پیش روی پول واحد و بازار مشترک میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس از دیگر محورهای نشست ریاض اعلام شد.