حماسه نهم دی تمام توطئه های دشمن را نقش بر آب کرد

حجت الاسلام محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه حماسه 9 دی در راستای تحکیم پایه های انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم در روز نهم دی ماه با حضور پر شور در خیابان ها از جایگاه نظام به خصوص ولایت فقیه در جامعه اسلامی دفاع کردند و این حماسه مانند حادثه 13 آبان 58 و سایر وقایع تاریخی باید گرامی جاودانه باقی بماند.
وی یادآور شد: حضور همه جانبه مردم در این روز برای دنیا پیام داشت و تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی شد و به همین دلیل باید هر سال با شکوه هر چه تمامتر این مناسبت گرامی داشته شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز عنوان کرد: در واقع حماسه نهم دی همه توطئه ها و دسیسه های دشمن را نابود و باعث بقای انقلاب اسلامی و یاس و نا امیدی استکبار در مقابله با نظام اسلامی شد.
حجت الاسلام وحیدی افزود: مقام معظم رهبری در بیانات گوهربارشان اوج این حماسه و تکریم و نکوداشت و اهمیت آن را تشریح و بیان کردند و ما باید این روز تاریخی را همیشه جاودانه و آن را زنده نگهداریم.
وی در پایان به شکست استکبار در جبهه های مختلف اشاره کرد و افزود: هرروز به لطف الهی شاهد خبرهای خوب و مسرت بخش پیرامون به زانو درآمدن آمریکا در مواجه با اقتدار نظام اسلامی هستیم انتظار می رود بار دیگر مردم با حضور حماسی خود در مراسم 9 دی در مقابل توطئه های دشمن ایستادگی کنند.
