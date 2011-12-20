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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

طرح آمارگیری محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی آغاز شد

طرح آمارگیری محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز طرح آمارگیری از محصولات زراعی کشاورزی در روستاهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی اظهارداشت: این طرح امروز همزمان با سراسر کشور آغاز و تا پایان روز جمعه 16 دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود : به منظور جمع آوری اطلاعات دقیق مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی طرح آمارگیری از 189 روستای الگوی استان آغاز شده است.

هادربادی تصریح کرد: در این طرح 21 نفر آمارگیر، بازبین، ناظر و کارشناس با این سازمان همکاری می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از همه کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان خواست  تا با ماموران آمارگیر این سازمان همکاری های لازم را به عمل آورند.

 

کد مطلب 1489009

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