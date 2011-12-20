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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

با تلاش فنی وحرفه ای شماره دو/

کارگاه آموزش صافکاری اتومبیل در کرمانشاه راه اندازی شد

کارگاه آموزش صافکاری اتومبیل در کرمانشاه راه اندازی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزش صافکاری خودرو برای نخستین بار با هدف آموزش جوانان جویای کار در مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره دو استان کرمانشاه افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارآموزان در کارگاه آموزش صافکاری اتومبیل با مباحثی از قبیل فلزکاری، سوهان کاری، اره کاری، جوشکاری با قوس الکتریکی و جوش گاز، لحیم کاری سخت و نرم، سوراخ کاری، پرچ کاری و جداسازی پرچ، پیاده و سوارکردن قطعات برقی داخل محفظه اتومبیل آشنا می شوند.

به حالت اولیه درآوردن قطعات، پاک کردن رنگ و بتانه سطح کار، صافکاری و جمع کردن قطعه فلزی به روش حرارت، جک کاری از دیگر عناوینی است که کارآموزان در این کارگاه آموزشی فرامی گیرند.

بر اساس این گزارش، این دوره آموزشی با 480 ساعت طول دوره، کارآموزان را برای ورود به بازار کسب و کار آماده می کند.
 

کد مطلب 1489010

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