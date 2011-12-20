تحقیقات در کشور باید بر مبنای نیازهای موجود انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن ماهروی ظهر سه شنبه در چهاردهمین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر ناحیه آموزش و پرورش شهرری در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی افزود: پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و عدم به کارگرفتن دستاوردهای علمی باعث بروز مشکلات در آموزش و پرورش کشور شده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ری نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است، گفت: باید سعی شود در بین دانش آموزان انگیزه و فکر تغییر را ایجاد کرده و محیطی پویا برای رشد و تعالی دانش‌آموزان و کارکنان فراهم کنیم.

داود عموحیدری آموزش مهارتهای پژوهشی به دانش آموزان را یکی از ضرورتهای نظام تعلیم و تربیت خواند و تصریح کرد: باید پایه آموزشهای مدارس بر اساس تحقیق بنا شود.

وی با اشاره به کسب رتبه اول فعالیتهای پژوهشی استان توسط پژوهش سرای بصیرت ناحیه دو ری اضافه کرد: پژوهش سراهای دانش آموزی بستر را برای فعالیت معلمان و دانش آموزان آماده کرده است.

گفتنی است در این همایش 39 نفر از پژوهشگران برتر آموزش و پرورش ناحیه دو ری تجلیل شدند.