پنج جاده جدید در شهرستانهای یزد ایجاد می شود

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته احداث پنج جاده روستایی جدید در حوزه انتخابیه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

وی افزود: در دیدار با معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی، موضوع احداث و کمبود اعتبارات 13 جاده بین روستایی مطرح شد که این مسئله از درخواستهایی بود که از طرف اهالی روستاها مورد پیگیری قرار گرفته بود.

فرهمند افزود: در این دیدار از میان درخواست های ارائه شده با احداث و آسفالت پنج جاده همچنین اختصاص اعتبار بیشتر به دو جاده در دست احداث موافقت شد.

وی یادآور شد: احداث و آسفالت جاده خورمیز به روستای مدوار در شهرستان مهریز به طول دو کیلومتر از جمله جاده هایی بود که در این دیدار مورد موافقت قرار گرفت.

فرهمند افزود: احداث و آسفالت جاده گود گوار به طول چهار کیلومتر همچنین جاده بافق به حسن آباد در شهرستان بافق نیز از دیگر جاده هایی بود که مورد موافقت وزارتخانه ذیربط قرار گرفت.

وی بیان داشت: در شهرستان ابرکوه نیز احداث و آسفالت جاده های ابرکوه به کلپه به طول دو کیلومتر و جاده روستای احمدآباد به جاده جرقوئیه مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: در راستای تسریع در ساخت جاده هرات به چاه آرتزین در شهرستان خاتم نیز مقرر شد مبلغ 300 میلیون تومان به اعتبارات این جاده افزوده شود و مبلغ 200 میلیون تومان نیز به اعتبارات جاده در دست احداث روستای ده جمال به ده علی در شهرستان بهاباد اضافه شد.