ظرفیتهای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد بالفعل نشده اند

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید با برنامه ریزی فرهنگی از این ظرفیت ها برای توسعه فرهنگی استان بهره ببریم.

وی بر ارتقای کیفیت آثار تولیدی هنر و همچنین مخاطب سنجی در تولید آثار تاکید کرد و گفت: هر جا در تولید آثار هنری به خواسته ها و نیازهای مردم توجه شده، تقاضا برای این آثار نیز افزایش یافته است.

پارسیان نژاد عنوان کرد: هنرمندان باید با تولید آثار هنری مشکلات مردم را نشان دهند و آسیب ها را برطرف و به ارتقای فرهنگی و معنوی جامعه کمک کنند.

30کتاب در حوزه هنری استان تولید می شود

رئیس حوزه هنری استان همچنین از تولید 30جلد کتاب در این حوزه تا پایان فرودین ماه سال آینده خبر داد و گفت: هم اکنون 13 جلد کتاب در این حوزه در مرحله تدوین و انتشار است.

وی بیان داشت: تا پایان سال 10 فیلم کوتاه داستانی و مستند نیز با موضوع های مختلف در این حوزه تولید می شود.

پارسیان نژاد همچنین به اجرای طرح ارتقای شاخص های فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: این حوزه در این طرح هشت برنامه مصوب دارد که با نظر کارشناسان و هنرمندان اجرایی می شوند.

وی این هشت برنامه را دانش نامه فرهنگ و تمدن استان، اطلس فرهنگی، دایره المعارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سوگواره عاشورایی، تولید قطعات موسیقی، حمایت از تولید آثار هنر دینی و تجهیز کتابخانه هنری عنوان کرد.