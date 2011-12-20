ورود سپاه به عرصه سازندگی در راستای پاسداری از نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری که در نهمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سخن می گفت، با تأکید بر این مطلب افزود: فلسفه وجودی سپاه، دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) نیز با همین نگاه وارد عرصه سازندگی شده و در این راه، همواره نسبت به گذشته، رشد و پیشرفت چشمگیر داشته است و این رشد همچنان ادامه دارد.

وی خطاب به فرماندهان و مدیران قرارگاه گفت:امروز و آینده، بیش از گذشته نیازمند فراموش نکردن رسالت پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن هستیم و این، در عرصه سازندگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و من امیدوارم در این مقطع حساس از عمر انقلاب اسلامی بتوانید به رسالت پاسداری خود از انقلاب اسلامی پی برده و راه های اثر گذاری در مسیر اهداف انقلاب اسلامی را طی نمایید.

جعفری تأکید کرد: نباید تصور کنیم چون کار ما کار سازندگی و پیمانکاری است، ارتباطی با انقلاب اسلامی و ارزش های آن ندارد؛ این چیزی است که علاوه بر فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) باید از سوی همه فرماندهان و مدیران این مجموعه که با بخش های مختلف جامعه سر و کار دارند مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امروز، رشد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بر کسی پوشیده نیست و خدا را شکر می کنیم که این رشد مقبول، باعث تحسین دوستداران میهن اسلامی شده و مجموعه قرارگاه مانند سایر بخش های سپاه باعث افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.

جعفری گفت: آنچه باعث می شود این مقبولیت حفظ شود، توجه به رسالت و نقش قرارگاه در راستای فلسفه وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت تطبیق مأموریت های بخش های مختلف سپاه با رسالت اصلی این نهاد گفت: دربرنامه ریزی ها و تعیین راهبردها و سیاستگذاری ها و تعیین خط مشی ها و جهت دهی به فعالیت های زیرمجموعه هربخش، تطبیق دادن اهداف مجموعه با هدف اصلی سپاه که همان دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است، باید مد نظر قرار گیرد و این موضوع نیاز به فکر، تلاش، سخت کوشی و ژرف نگری دارد.

وی افزود: بیش از بیست سال از عمر خدمت قرارگاه در عرصه سازندگی می گذرد و امروز قضاوت همگان درباره این قرارگاه، قضاوت مثبت و خوبی است.

جعفری با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه سازندگی صرف و رسیدن به الگوسازی در زمینه های مختلف توضیح داد: قرارگاه باید در مسائلی همچون مسائل مالی، مهندسی و تخصصی و نیز نوع رفتار در مجموعه های کارگری، نوع تعامل با کارفرما و تعامل با مردم، سرآمد باشد و به ارائه الگو بپردازد.