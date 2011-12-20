دستگیری سارق اتوبوس های شرکت واحد در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا گل صباحی در این خصوص اظهار داشت: در پی دریافت یک فقره پرونده مربوط به سرقت اتوبوس های واحد از سطح شهرستان کرج پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس در مکانهای تجمع اتوبوسها و کنترل و مراقبت از مکان شرکت اتوبوسرانی در نهایت به فردی که به طرز مشکوکی در اطراف اتوبوسهای پارک شده در مقر اتوبوسرانی پرسه می زد ظنین شده و با تحت نظر قرار دادن وی مطمئن شدند که سارق اتوبوسها همین فرد است؛ بنابراین متهم در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ گل صباحی افزود: متهم در بازجوییهای پلیسی به جرم خود مبنی بر سرقت اتوبوسهای شرکت واحد اعتراف کرده و اقرار داشت که اتوبوسها را پس از سرقت به محل خلوتی انتقال داده و سپس اقدام به باز کردن قطعات آنها می کرد.



وی ادامه داد: متهم سپس اتوبوسها را رها و وسایل سرقتی را به مالخران می فروخت که تاکنون به همین شیوه به 14 فقره سرقت اتوبوس اعتراف کرده است.

با راهنمایی های متهم و انجام شگردهای پلیسی 4 نفر از مالخرها دستگیر و همراه با سارق برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.