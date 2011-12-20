مهرورزان شهرری در شب یلدا گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 گفت: مراسم آیینی یلدای مهرورزی با حضور معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد خمینی(ره) استان تهران در فرهنگسرای ولا برگزار می شود.

حبیب الله غفوری فرد افزود: همزمان با طولانی ترین شب سال معروف به شب دوستی و مهربانی، مراسم یلدای مهرورزی با همکاری خانه شهریاران جوان این منطقه برگزار می شود.

وی بیان کرد: تحقق عدالت اجتماعی در گرو مهرورزی و نزدیک شدن دلها به یکدیگر است و این مراسم با هدف جلب مشارکت شهروندان در طرح مهر آبونمان مهرورزی با رویکرد به هر میزان، به هر نیت و به هر مدت برگزار خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر خانه شهریاران جوان این منطقه هشت هزار و 800 عضو فعال با رنج سنی 15 تا 25 سال دارد.

وی گفت: مراسم یلدای مهرورزان، اول دیماه ساعت 15 تا 17 در سالن ولیعصر(عج) فرهنگسرای ولا برگزار می شود که برنامه‌های متنوعی همچون سخنرانی یعقوب شربتیان در زمینه آئین یلدای ایرانیان، تواشیح خوانی و مداحی در آن برپاست.