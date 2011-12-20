کمبود اعتبارات مالی اجرای پروژه های شهری بجنورد را با تاخیر روبرو کرد

سید اسماعیل سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث پارکینگ در شهر بجنورد به منظور بازگشایی بخشی از گره ترافیکی این شهر چند سالی است که مطرح شده و دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای احداث پارکینگ در شهر بجنورد شماری از سرمایه گذاران بخش خصوصی تقاضا داده اند که در هین راستا برای احداث پارکینگ در تقاطع خیابان مخابرات بجنورد با سرمایه گذار متقاضی در حال رایزنی هستیم که در صورت توافق و انعقاد قرار داد، موضوع خرید زمین در این ناحیه که از سوی شهرداری یا سرمایه گذار خریداری شود، مورد تبادل نظر قرار می گیرد.

سیدی به احداث پارکینگ در یک گاراژ قدیمی در میدان کارگر شهر بجنورد نیز اشاره کرد و گفت: برای این پروژه نیز با مالک زمین در حال رایزنی هستیم.

افزون بر این، وی به سرمایه گذاری دیگر برای احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر اشاره داشت و گفت: در این خصوص نیز پیشنهاد شد تا شهرداری 200 متر زمین در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.

وی همچنین عنوان کرد: هم اکنون شهرداری بجنورد در صورت جلب نظر مالکان زمینهای رها شده در سطح شهر نسبت به مناسب سازی زمین و بهره برداری آنها برای پارکینگ خودروها اقدام می کند.

این مسئول در خصوص احداث پلهای عابر پیاده در شهر بجنورد نیز عنوان کرد: احداث پل برقی در میدان شهید و تقاطع خیابان مخابرات همچنین احداث یک پل هوایی در شمال بجنورد واقع در مسیر کشتارگاه قدیم و در جنوب شهر بجنورد واقع در مسیر ورودی جاده اسفراین همچنین احداث تقاطع غیر هم سطح تقاطع خوشی نیز پیشنهاد شده است.

وی با تاکید بر این نکته که کمبود اعتبارات ملی شهرداری بجنورد اجرای پروژه های شهری یاد شده را با تاخیر روبرو کرده است، اعلام کرد: حضور بخش خصوصی بر تسریع اجرای این پروژه ها بسیار ثمر بخش خواهد بود.

وی افزود: این در حالی است که آنان نیز به دلایلی از جمله نوسانات بازار و تورم محتاطانه عمل می کنند.

عضو شورای شهر بجنورد همچنین در خصوص روند اجرای مجتمع تجاری، فرهنگی، تفریحی، اقامتی، شرق بجنورد نیز عنوان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی از سال گذشته اجرایی شده است که تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه این پروژه باید در مدت سه سال آینده به بهره برداری رسد، اعلام کرد: روند اداری جابه جایی ساختمان اداراه کل راه و ترابری استان به محل جدید در حال انجام است تا زمین آن به تملک شهرداری درآید و به این سرمایه گذار واگذار شود.