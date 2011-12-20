برداشت پنبه از سطح 470 هکتار در شهرستان نهبندان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خبر خواه اظهارداشت: در اجرای کاشت پنبه امسال 50 تن انواع کود شیمیایی و 40 تن بذر اصلاح شده از ارقام دلینته و گواهی شده بین پنبه کاران شهرستان توزیع شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال 470 تن از این سطح برداشت شود که نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری دارد.

وی عنوان کرد: به منظور جبران خسارت ناشی از حوادث پیش بینی نشده 260 هکتار از مزارع کشت شده در این شهرستان تحت پوشش بیمه محصولات زراعی قرار گرفته است.

خیر خواه اضافه کرد: مبلغ 70 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی جهت ارتقاء تولید در زیر پروژه ها استفاده از کود های ریز مغذی، کشت مستقیم، عملیات به زراعی،لاین های سازگار و ضد عفونی بذور قبل از کاشت علیه بیماریها و آفات در سطح 100 هکتار هزینه شده است.