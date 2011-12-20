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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

برداشت پنبه از سطح 470 هکتار در شهرستان نهبندان آغاز شد

برداشت پنبه از سطح 470 هکتار در شهرستان نهبندان آغاز شد

نهبندان – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان از آغاز برداشت پنبه از سطح 470 هکتار از راضی کشاورزی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خبر خواه اظهارداشت: در اجرای کاشت پنبه امسال 50 تن انواع کود شیمیایی و 40 تن بذر اصلاح شده از ارقام دلینته و گواهی شده بین پنبه کاران شهرستان توزیع شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال 470 تن از این سطح برداشت شود که نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری دارد.

وی عنوان کرد: به منظور جبران خسارت ناشی از حوادث پیش بینی نشده 260 هکتار از مزارع کشت شده در این شهرستان تحت پوشش بیمه محصولات زراعی قرار گرفته است.

خیر خواه اضافه کرد: مبلغ 70 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی جهت ارتقاء تولید در زیر پروژه ها استفاده از کود های ریز مغذی، کشت مستقیم، عملیات به زراعی،لاین های سازگار و ضد عفونی بذور قبل از کاشت علیه بیماریها و آفات در سطح 100 هکتار هزینه شده است.

کد مطلب 1489026

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