نیمی از کتب آموزشی کشور غیر استاندارد است

وی تصریح کرد: با این وجود 50 درصد از ناشران کشور کتاب های غیر استاندارد را چاپ و روانه بازار می کنند.



وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در راستای استاندارد سازی کتاب های آموزشی، بیان کرد: طبق ابلاغیه رئیس جمهور در بهار امسال مدیران مدارس موظف هستند کتاب هایی آموزشی در مدارس توزیع کنند که مطابق با استاندارد های آموزش و پرورش باشد.



وی یاد آور شد: برخی از مجوزهای انتشارات کتب آوزشی نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود که طبق این ابلاغیه وزارت ارشاد باید تعاملاتش را با آموزش و پرورش قوی تر کنند.



ناصری در ادامه به عملکرد انتشارت رشد اشاره کرد و گفت: هم اکنون 32 عنوان مجله رشد ویژه هر سلیقه و ذائقه ای در کشور منتشر می شود.



وی افزود: 30 عنوان مجله در قالب مجلات رشد و دو عنوان مجله نیز به صورت فصل نامه منتشر می شود.



وی مجلات رشد ویژه دانش آموزان را مجلات نوآموز، دانش اموز، نوجوان و جوان عنوان کرد.



وی با بیان اینکه اگر معلمان و مدیران مدارس باب آشنایی بیشتری با مجلات رشد برای دانش آموزان فراهم کنند آن ها به سمت مطالعه مجلات کشیده می شوند، اظهار داشت: معلمان باید به دانش آموزان آموزش دهند که علاوه بر فضای آموزشی کلاس باید از مجلات آموزشی نیز استفاده کنند.



وی افزود: هم اکنون نیز 20 عنوان مجله ویژه معلمان توسط انتشارات رشد چاپ می شود.



وی دانش افزایی و ارتقای صلاحیت حرفه ای برای معلمان را از جمله اهداف انتشار کتاب های آموزشی ویژه معلمان عنوان کرد.



مدیرکل انتشارت رشد در ادامه یکی از شرایط تحقق تحول ینیادین آموزش و پرورش را افزایش و به روزی رسانی اطلاعات معلمان و مدیران مدارس عنوان کرد و گفت: در سال گذشته یکی از موضوعاتی که در مجلات رشد مورد بررسی قرار گرفت برنامه درس ملی بود و در حد توان به برنامه های درس ملی پرداخته شد.



به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: در گذشته تنها 18 درصد از کتاب های آموزشی مطابق با استاندارد های آموزش و پرورش بود ولی اکنون این میزان به 50 درصد رسیده است.