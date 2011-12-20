پژوهشگران ملاردی تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای فرا رسیدن هفته پژوهش، اولین همایش سراسری پژوهش و فناوری شهرستان ملارد امروز 29 آذرماه سال جاری در سالن شهید شکری شهرداری صفادشت برگزار شد.

در این مراسم معاون اداری مالی فرمانداری ملارد طی سخنانی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب توجه ویژه ای به بحث فناوری و پژوهش دارند، اگر در مباحث علمی همچون نانو و مباحث پزشکی، کشاورزی، صنعت حرف هایی برای گفتن داریم، مرهون زحمات محققان و پژوهشگران جوان است.

اکبری با اشاره به اینکه میانگین سنی دانشمندان در کشور ما 30 سال است، افزود: ایران اسلامی به داشتن چنین جوانان توانمندی افتخار می کند.

وی عنوان کرد: جوانان ایرانی در بخش های مختلف توانستند افتخاراتی را کسب و ایران را در جهان مطرح کرده اند به نحوی که برخی از کشورها در صدد جذب نخبگان و جوانان توانمند ایرانی هستند.

در این مراسم براتی مدیرکل آموزشی و پژوهشی استانداری تهران، قادری فر مشاور معاون پژوهشی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد هفته پژوهش و تعدادی از دانشجویان، اساتید و مسئولان شهرستان ملارد و شهر صفادشت حضور داشتند.

این مراسم با همکاری فرمانداری ملارد، شهرداری های صفادشت و ملارد، دانشگاه پیام نور واحد صفادشت- ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت و ملارد، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی صفادشت، دانشکده تربیت بدنی امام علی (ع) صفادشت و دانشکده کشاورزی صفادشت، اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد و صفادشت، نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد و فرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت برگزار و در پایان از پژوهشگران برتر این شهرستان تجلیل و قدردانی شد.