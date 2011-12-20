به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز سه شنبه 29 آذر ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند زندگی باراک اوباما را به بدبختی بکشاند

سایت خبری نسیم به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز نوشت:آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب ، می‌تواند زندگی باراک اوباما را به بدبختی بکشاند. در ادامه این گزارش آمده: خروج نظامیان آمریکا از عراق و نقش‌آفرینی احتمالی ایران در آینده این کشور، می‌تواند تاثیر منفی بر انتخاب مجدد اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا بگذارد .

کوهکن خواستار تحریم یک برنامه تلویزیونی شد

جهان نیوز نوشت : محسن کوهکن نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس خواستار تحریم یکی از برنامه های صدا و سیما از سوی نمایندگان مجلس شد. وی بشدت از برنامه «۲ فوریتی» که مدتی است از صدا و سیما پخش می شود، انتقاد و تصریح کرد که این برنامه توهین به مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس نمایندگان از شرکت در برنامه مذکور منع شدند . برنامه انتقادی ۲ فوریتی از شبکه ۳ سیما پخش می شود. این برنامه در اقدامی عجیب تصاویر نمایندگان شرکت کننده در برنامه را همچون متهمان، به صورت شطرنجی منتشر می کند.

موسوی خوئینی: دو اشتباه تاریخی کردم

به گزارش جهان نیوز، موسوی خوئینی ها دبیر مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به سوالی با این عنوان که بزرگترین اشتباه و قصور تاریخی شما چیست؟ گفت: انجام ندادن اقدام بایسته در حمایت از گروهک نهضت آزادی و حمایت ناکافی از آقای حسینعلی منتظری ۲ اشتباه تاریخی ام بوده است. وی منتقدان گروه نهضت آزادی راهتاک دانست و به رفتارهای غیر انسانی متهم کرد.

ایران 7 هواپیمای بدون سرنشین دیگر اسرائیل و آمریکا را نیز فرود آورده است

خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری عربی پرس نوشت : هواپیمای فوق پیشرفته بدون سرنشین RQ-170 آمریکا تنها هواپیمایی نیست که در مدت اخیر در کمین الکترونیکی ایران قرار گرفته و به صورت سالم مجبور به فرود در ایران شده است. این پایگاه به نقل از این مقام ایرانی تاکید کرده است که ایران 4 فروند از هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین ساخت اسرائیل را نیز که از شرق کشور وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند را در اختیار دارد . این علاوه بر سه فروند هواپیمای جاسوسی آمریکایی دیگر است که از طریق مرزهای جنوبی و شرقی وارد کشور شده بودند و به دست نیروهای نظامی ایران افتاده اند.

دولت از حباب ارز و سکه کسری بودجه‌اش را جبران می‌کند

محمد‌رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با سایت خبری فرارو ، در پاسخ به این پرسش که چرا تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار سکه و ارز تاثیر عکس داشته است، گفت: الان بر اساس نرخی که من دارم هر سکه تقریبا 625 هزار تومان است، در صورتی که هر سکه باید حدود 550 تا 560 هزار تومان باشد و هر دلار الان 1435 تومان شده است و این با نرخی که در قانون آمده است، حدود 380 تومان تفاوت دارد ، این مقدار تفاوت را ما حباب می‌گوییم که این حباب به سود افراد ثروتمند و به ضرر افراد خرده پاست. وی افزود:در این میان از این اختلاف نرخ رسمی و آزاد ارز چه کسی سود می‌برد. اول ثروتمندانی که با دلار بازی می‌کنند و چه کسی ضرر می‌کند، خرده‌پاهایی که تار و مار می‌شوند و در نهایت دولت از این مقدار تفاوت و از این حبابی که به وجود آمده است، می‌تواند کسری بودجه‌اش را جبران کند.

بازگشت چند خبرنگار بی بی سی به کشور

تعامل نیوز در خبری آورده : تعدادی از خبرنگاران و عوامل پشت صحنه شبکه بی بی سی فارسی که مدتی است با مدیران وطن فروش این شبکه مشکل پیدا کرده اند، بعد از انجام هماهنگی ها اقدام به بازگشت به کشور کردند. به گزارش رسیده این تعداد از خبرنگاران که عمدتاً مربوط به بخشهای غیرسیاسی این شبکه ماهواره ای هستند علت بازگشت خود به کشور را باند بازی موجود در میان مدیران بی بی سی و عدم رعایت اصول حرفه ای در محیط کار ذکر کرده اند.

صحنه‌گردان فتنه و جریان انحرافی یک نفر است

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد وجه مشترک جریان انحرافی و فتنه به ندای انقلاب گفت: جریان انحرافی به اعتقادات و فرهنگ مان آسیب وارد می کند و فتنه گران بر نظام سیاسی و اصل انقلاب ضربه می زنند که در نهایت هر دو به یک مهم که آن هم ایستادن در برابر اصل ولایت فقیه است، تاکید دارند. آلیا با تاکید بر اینکه دین از سیاست جدا نیست، ادامه داد: شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که پشت صحنه گردان این دو جریان یک نفر است. به ظاهر محافل خصوصی و برنامه ریزی آنها جداست، اما قرارگاه عملیاتی شان یکی است.

قائم مقام بانک مرکزی با قرار وثیقه از زندان خبر داد

یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: حمید پورمحمد گل‌سفید، قائم مقام بانک مرکزی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. وی ادامه داد: برای این متهم قرار وثیقه صادر شده است اما هنوز از میزان آن خبر ندارم. این در حالی است که با وجود آنکه بعد از دستگیری این متهم قرار بود فرد دیگری در بانک مرکزی جایگزین وی شود اما هنوز در سامانه بانک مرکزی این فرد به عنوان قائم‌مقام بانک مرکزی معرفی می‌شود.

واکنش نجف‌زاده به خبرنامزدی‌اش درانتخابات

خبرگزاری فارس نوشت : در پی انتشار خبرتصمیم کامران نجف‌زاده خبرنگار واحد مرکزی خبر برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم ، وی در وبلاگ شخصی خود به این فضاسازی‌ها واکنش نشان داد و نوشت: لطف دوستان شامل حال من شد و در خبرها آمد که قرار است کاندیدای مجلس باشم؛ خواستم بگویم سپاس اما از همه مجالس عالم همین "مجلس" لطف و مهر مشفقانه شما ما را بس. وی در فراز پایانی یادداشت خود نوشته است: ژورنالیست‌ها اگر بتوانند گاهی حرف دل مردمان‌شان را بزنند،حکایت پادشاهان بی‌تاج و تختند؛ با چهار صفحه کاغذ و یک قلم و یک وبلاگ و گاهی یک میکروفن و همین ما را بس .

خط قرمز "فتنه"، "انحراف" و "فساد" در گزینش کاندیداها اعمال می شود

علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به خط قرمزهای اصول گرایان در انتخابات مجلس؛ گفت: فتنه، انحراف و فساد، به عنوان خط قرمز در تمامی مراحل فعالیت انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان، اعمال خواهد شد و در انتخاب نامزدها نیز به طور جدی آن را دنبال خواهیم کرد. وی با تأکید بر تلاش های صورت گرفته در گزینش نامزدهای انتخاباتی؛ تصریح کرد: تمام همت خود را بر این گذاشته ایم که نامزدهایی انتخاب شوند که تمایلی به جریان فتنه و جریان انحرافی وجریان فساد نداشته باشند .