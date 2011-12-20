توسعه همه جانبه بدون کابردی کردن نتایج پژوهش محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور بعداز ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از 30 معلم پژوهشگر و محقق برتر استان، اظهارداشت: باید با تهیه ابزار و امکانات پژوهش به استعداد سازی و پرورش و تربیت نیروی انسانی پرداخت و به سمت توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها در محیط‌های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی و مدارس رفت.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ تحقیق و پژوهش و کاربردی کردن آن بیان کرد: آشنا کردن دانش آموزان و دانشجویان با پژوهش و تحقیقات به عنوان یک ضرورت اصلی در جامعه باید از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز مربوطه باشد.

باقرپور نقش دانشجویان و دانش آموزان را در مسایل تحقیقاتی و پژوهشی بسیار مهم دانست و افزود: باید تلاش کنیم تا فضای کار و فعالیت پژوهشی برای دانشجویان و دانش آموزان بیش از گذشته فراهم شود.

این مسئول، بر کاربردی کردن خروجی تحقیقات و پژوهش تاکید کرد و افزود: نباید گذاشت حاصل و نتایج مطالعات، تحقیقات، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها در کتابخانه‌ها و قفسه‌ها بی‌استفاده بمانند.

وی پژوهش را به عنوان زیربنایی‌ترین و مهمترین عامل دربرنامه ‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها در هر سطحی از بخش‌ها و عرصه‌های جامعه عنوان کرد و گفت: امروزه در جامعه بشری، پژوهش این سرمایه علم و دانش برای اجرا و کاربردی کردن فعالیت‌ها بهترین راهکار علمی و نقشه اصلی در راهبردها را دارد.

باقرپور با بیان اینکه، امروزه در حوزه علم و دانش و فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی محدودیتی نیست، اظهار داشت: در استان هم منابع، ظرفیت‌ها و استعدادها فراوانند و هم محققین خوبی در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و آموزش و پرورش این استان داریم که با تقویت و حمایت آنها می‌توان برای توسعه استان راهکارهای اساسی ارائه داد.

وی با بیان اینکه برای مطالعه، تحقیق و پژوهش به لحاظ اعتباری و منابع مالی مشکلی نیست، تصریح کرد: سهم نیم تا سه درصد بودجه دستگاه‌ها در این خصوص در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار استان عنوان کرد: هفته پژوهش به منظور ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری می‌تواند فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز زدایی روی ابعاد مختلف امر تحقیق، پژوهش و فناوری در سطح کشور و به تبع آن در استان ما باشد.

باقرپور یادآور شد: در هفته پژوهش می‌توان به خوبی از روند وضعیت موجود فناوری و پژوهش در کشور و استان آگاهی پیدا کرد و برنامه‌ریزی و اقدامات بهتر و سازنده‌تری پیرامون مسئله پژوهش و فناوری برای آینده به کار گرفت.

وی ایجاد و توسعه مراکز رشد در دانشگاه‌ها، احداث پارک علم و فن آوری و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را به عنوان پایگاه‌های اصلی برای تقویت و رشد علمی، پژوهشی و اندیشه اساتید، محققان، هنرمندان، دانشجویان و دانش آموزان بسیار ضروری دانست.