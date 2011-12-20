تمام رویدادهای حیاتی در قم افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اﷲ عسگری بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ثبت پنج رویداد حیاتی ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و مهاجرت به عهده اداره کل ثبت احوال است که چهار رویداد اول در قم افزایش داشته است.



وی افزود: مهلت ثبت موالید به صورت قانونی تا 15 روز و مهلت ثبت فوت نیز تا 10 روز است.



مدیرکل ثبت احوال قم تعداد ولادت و فوت ثبت شده در 8 ماهه امسال را به ترتیب 13 هزار و 912 و 3 هزار و 288 اعلام کرد و اظهار داشت: این رویدادها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2.3 درصد و 3.1 درصد افزایش داشته است.



عسگری در خصوص تعداد ازدواج و طلاق نیز در 8 ماهه امسال گفت: تعداد این دو رویداد به ترتیب 9 هزار و 544 و یک هزار و 668 مورد بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هر کدام 13.72 و 1.39 درصد افزایش نشان می‌دهد.



وی درباره نسبت جنسی در سال 90 نیز بیان داشت: تعداد موالید پسر استان 7 هزار و 92 و تعداد موالید دختر نیز 6 هزار و 821 مورد بوده است که نسبت جنسی پسر به دختر 103.97 را شامل می شود.



مدیر کل ثبت احوال قم با اشاره به صدور شناسنامه مکانیزه از مردادماه سال گذشته ابراز داشت: تا پایان سال گذشته تعداد 11 هزار و 975 فقره و در 8 ماهه امسال نیز 18 هزار و 108 فقره از این نوع شناسنامه صادر شده است.



عسگری ادامه داد: در حال حاضراین نوع از شناسنامه در قبال تقاضای شناسنامه المثنی، شناسنامه های نیازمند تغییر در اجرای آراء دادگاه ها، برای افراد بالای 15 سال یا کسانی که شناسنامه آنها مفقود شده و یا تمایل به تغییر نام دارند صادر می شود.



وی در ادامه از واگذاری امور تصدی گری به دفاتر پیشخوان خبر داد و گفت: در حال حاضر 8 دفتر پیشخوان مجوز ارائه خدمات دارند که در این دفاتر خدماتی چون رسیدگی به درخواست ها، انجام استعلام، امور ابتدایی تعویض شناسنامه و تغییر نام را ارائه می کنند.