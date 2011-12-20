صادرات گل رز از یزد به سایر استانها/ تولید 17 میلیون شاخه رز در یزد

حمید حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد گل رز در سطح استان از 10 هکتار زمین در قالب گلخانه برداشت شده است.

وی عنوان کرد: در راستای اشتغالزایی و ایجاد شغل به ازای هر هکتار گلخانه پرورش گل رز در استان 30 نفر مشغول به کار شده اند که این مسئله به ارزش گل رز به عنوان گل زینتی در استان افزوده است.

حمزه با اشاره به اینکه گل رز تولیدی استان به استانهای همجوار صادر می شود، تاکید کرد: بیشترین خریداران گل رز یزد را اصفهان و تهران تشکیل می دهند.

وی عنوان کرد: عمده تولید کننده گل رز به عنوان گل زینتی و صادراتی در استان شهرستان تفت است که محصول تولیدی آن از مرغوبیت مناسبی نیز برخوردار است.