۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

حمزه در گفتگو با مهر:

صادرات گل رز از یزد به سایر استانها/ تولید 17 میلیون شاخه رز در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از تولید 17 میلیون و 715 هزار و 100 شاخه گل رز در استان خبر داد.

حمید حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد گل رز در سطح استان از 10 هکتار زمین در قالب گلخانه برداشت شده است.

وی عنوان کرد: در راستای اشتغالزایی و ایجاد شغل به ازای هر هکتار گلخانه پرورش گل رز در استان 30 نفر مشغول به کار شده اند که این مسئله به ارزش گل رز به عنوان گل زینتی در استان افزوده است.

حمزه با اشاره به اینکه گل رز تولیدی استان به استانهای همجوار صادر می شود، تاکید کرد: بیشترین خریداران گل رز یزد را اصفهان و تهران تشکیل می دهند.

وی عنوان کرد: عمده تولید کننده گل رز به عنوان گل زینتی و صادراتی در استان شهرستان تفت است که محصول تولیدی آن از مرغوبیت مناسبی نیز برخوردار است.

